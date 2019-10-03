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3 жовтня • оновлено в 12:10
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"Не заслуговують!" "Правий сектор" жорстко відреагував на амністію для бойовиків "ДНР" і "ЛНР"

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"Правий сектор" виступає проти амністії терористів "ДНР" і "ЛНР" в будь-яких її формах.

Таку думку щодо однієї з умов так званої формули Штайнмаєра в коментарі OBOZREVATEL висловив спікер "Правого сектора" Артем Скоропадський.

Він заявив: амністію не можна надавати навіть тим бойовикам, які не брали в руки зброю і не брали участь в бойових діях. "Багато з них стверджують: я не воював, я стояв на блокпості. Але вибачте, цей блокпост чий? Український? Чи "ЛНР" і "ДНР"? Це теж злочин".

Блокпост "ДНР"

Блокпост "ДНР"

ТВ Центр

"Що стосується людей, які вбивали, то це не обговорюється. Їх відразу ж треба відправляти в тюрму на 15, 20 років чи довічно. Але навіть люди, які не вбивали, але були охоронцями або кимось іще, не заслуговують на амністію", – підкреслив спікер.

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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів про суть "формули Штайнмаєра" і про те, до яких наслідків для України може привести її підписання.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Мирні переговори в Мінську
Особа
Артем Скоропадський
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
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70rus xxx
70rus xxx
Мечты,мечты.......Вы сперва ЛДНР захватите,потом уж об амнистии.
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