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"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar

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Підозрюваний у викраденні водія BlaBlaCar Тараса Познякова Луан Кінгісепп (Лука), який загинув під час вибуху в Києві 24 березня, був бійцем "Правого сектора".

Відповідну хроніку життя 25-річного чоловіка з соцмереж зібрало видання "Вести-Україна". Уточнюється, що Кінгісепп був уродженцем російського міста Кіров-Чепецький.

"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar
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За даними видання, "Лука" останнім часом служив у батальйоні ДУК ПС "Сонечко", а до Києва приїхав нібито на початку Євромайдану. До цього захоплювався їздою на велосипедах і активно лаяв вихідців із Кавказу.

"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar

У мережі знайшли фото за 2014 рік у будівлі мерії в Києві. Тоді він був без бороди. У тому ж році він дякував волонтерам за речі, які йому подарували. Пізніше "Лука" був у Пісках і околицях Донецька.

"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar
"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar

У 2015 році він потрапив в об'єктиви камер під час захоплення кабінету ректора Ужгородського Національного університету. А після кривавої перестрілки в Мукачево "засвітився" в батальйоні "Сонечко".

"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar
"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar
"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar
"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar
"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar
"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar
"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar
"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar
"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar
"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar
"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar
"Правий сектор" і Донбас: що відомо про загиблого підозрюваного у вбивстві водія BlaBlaCar

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Місце
Україна
Тег
Правий сектор
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