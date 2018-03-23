Працюють у Криму: окупанти "здали" українських вчених

Українські вчені відмовляються від офіційної співпраці в підводних археологічних дослідженнях у Криму, однак нібито беруть участь у них на приватній основі.

Таку заяву зробив "заступник директора Чорноморського центру підводних досліджень" окупованого Криму Віктор Вахонєєв, передає "РИА Новости".

"Скільки ми не намагалися запрошувати наших колег з усього світу, вони носять статус неофіційних, на жаль. Запрошуємо взяти участь в наших проектах, але офіційно ніхто не підтвердив участь", - заявив він.

За словами Вахонєєва, в Крим запрошували вчених з різних країн, перш за все, причорноморських країн.

"Те, що колеги з України відвідують нас, це їхня приватна ініціатива. Вони не відряджені, їдуть через їхній виключно науковий інтерес", - сказав він.

Вчений висловив надію, що ситуація в майбутньому зміниться, і до підводних досліджень біля берегів Криму будуть залучені вчені різних країн.

Як повідомляв "Обозреватель", суд в Нідерландах ухвалив рішення повернути Україні колекцію зберігаються в музеї Аллард Пірсона експонатів кримських музеїв.