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Прапор зі свастикою та бити: з'явилися фото з камер "торнадівців"

27.4тЧитати новину російською

У камері заарештованих бійців "Торнадо" знайшли прапор зі свастикою та бити.

Відповідні знімки оприлюднила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у своєму мікроблозі у Twitter після процесуальних дій в місці ув'язнення.

"Обшуки в камерах Лук'янівського СІЗО. Вони точно герої?" - запитала вона під фото, на яких зображено кілька бит, ножів і прапор.

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Крім того, правоохоронці виявили мотузки, близько двох десятків пляшок алкоголю, різні інструменти.

Пізніше Лариса Сарган опублікувала відео подій у Київському СІЗО. "Так вони (заарештовані колишні бійці. - Ред.) чинили опір правоохоронцям 9 серпня", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці "Торнадо" разом із командиром батальйону Русланом Онищенком були заарештовані у 2015 році. Онищенка звинувачують у створенні злочинної організації, спонуканні підлеглих до вчинення злочинів, зокрема, сексуально-насильницького характеру.

9 серпня вони влаштували бунт у СІЗО, відмовившись виходити зі своїх камер для етапування. В результаті протест екс-бійців вдалося придушити.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаКиїв
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Луговской Николай
Луговской Николай
Там без помощи работников этого "культурного" учреждения,не обошлось-их нужно туда же,к "торнадовцам"!
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Мусора, а почему закусь вы не нашли? Или закусь спиздили? ...Не верю! В стиле Матиоса. Слишком демонстративоно
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1 из 3 ответов | показать все
Oleynyk Denis
Oleynyk Denis
Banderacaput Sergey, Нет, Власова героем не считаем и ещё полтора миллиона твоих козломордых собратьев тоже. А Бандера ведь не к вам в Кацапстан пришел, это вы приперлись к нему.....
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2
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
бред какой то,как можно это пронести в камеру
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