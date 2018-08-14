Прапор зі свастикою та бити: з'явилися фото з камер "торнадівців"

У камері заарештованих бійців "Торнадо" знайшли прапор зі свастикою та бити.

Відповідні знімки оприлюднила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у своєму мікроблозі у Twitter після процесуальних дій в місці ув'язнення.

"Обшуки в камерах Лук'янівського СІЗО. Вони точно герої?" - запитала вона під фото, на яких зображено кілька бит, ножів і прапор.

Крім того, правоохоронці виявили мотузки, близько двох десятків пляшок алкоголю, різні інструменти.

Пізніше Лариса Сарган опублікувала відео подій у Київському СІЗО. "Так вони (заарештовані колишні бійці. - Ред.) чинили опір правоохоронцям 9 серпня", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці "Торнадо" разом із командиром батальйону Русланом Онищенком були заарештовані у 2015 році. Онищенка звинувачують у створенні злочинної організації, спонуканні підлеглих до вчинення злочинів, зокрема, сексуально-насильницького характеру.

9 серпня вони влаштували бунт у СІЗО, відмовившись виходити зі своїх камер для етапування. В результаті протест екс-бійців вдалося придушити.