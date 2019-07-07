Познайомився для інтиму і вбив: у Запоріжжі знайшли розчленований труп жінки

У Запоріжжі в одній із квартир на вулиці Чумаченка знайдено розчленований труп невідомої жінки.

Як інформує пресслужба обласного ГУНП, інцидент трапився 6 липня.

"Близько 16:50 до Комунарського відділення поліції надійшло повідомлення від пенсіонера про те, що він знайшов труп", — зазначено у повідомленні.

Зазначається, що на місці події слідчо-оперативною групою було виявлено тіло жінки у віці близько 35-40 років, поліцейськими проведено огляд і зібрані речові докази.

Правоохоронці встановили особу та місцеперебування підозрюваного, громадянина 1977 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

"Встановлено, що 3 липня зловмисник, за місцем свого проживання, під час конфлікту, що раптово виник із малознайомою жінкою, вдарив її по голові та ліг спати", — повідомили у поліції.

Відомо, що від отриманої травми потерпіла померла на місці. Наступного дня чоловік розчленував її тіло, а деякі його частини викинув.

При цьому Actual.Today, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, пише, що підозрюваний познайомився із загиблою для сексуальних стосунків у парку ім. Гагаріна.

Поліцією триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Ілюстрація. Поліція Експрес

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 3 липня в одній із квартир поліцейські виявили тіла літньої подружньої пари.

Мешканці під'їзду повідомили, що відчули неприємний запах. Пізніше з'ясувалося, що трупи пролежали в будинку деякий час і вже почали розкладатися.

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