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Познайомився для інтиму і вбив: у Запоріжжі знайшли розчленований труп жінки

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У Запоріжжі в одній із квартир на вулиці Чумаченка знайдено розчленований труп невідомої жінки.

Як інформує пресслужба обласного ГУНП, інцидент трапився 6 липня.

"Близько 16:50 до Комунарського відділення поліції надійшло повідомлення від пенсіонера про те, що він знайшов труп", — зазначено у повідомленні.

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Зазначається, що на місці події слідчо-оперативною групою було виявлено тіло жінки у віці близько 35-40 років, поліцейськими проведено огляд і зібрані речові докази.

Правоохоронці встановили особу та місцеперебування підозрюваного, громадянина 1977 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

"Встановлено, що 3 липня зловмисник, за місцем свого проживання, під час конфлікту, що раптово виник із малознайомою жінкою, вдарив її по голові та ліг спати", — повідомили у поліції.

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Відомо, що від отриманої травми потерпіла померла на місці. Наступного дня чоловік розчленував її тіло, а деякі його частини викинув.

При цьому Actual.Today, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, пише, що підозрюваний познайомився із загиблою для сексуальних стосунків у парку ім. Гагаріна.

Поліцією триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Ілюстрація. Поліція

Ілюстрація. Поліція

Експрес

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 3 липня в одній із квартир поліцейські виявили тіла літньої подружньої пари.

Мешканці під'їзду повідомили, що відчули неприємний запах. Пізніше з'ясувалося, що трупи пролежали в будинку деякий час і вже почали розкладатися.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Теги
Національна поліція Українивбивство
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Golan Sim
Golan Sim
ПЕЧАЛЬНО: Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Golan Sim, зоофил-кобылкин, ты уже все кудрявые отверстия запачкал?
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Vik Vik
Vik Vik
Golan Sim, Открыв новостную ленту из расеи..вдруг обнаруживаешь, что там подобное в порядке вещей
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