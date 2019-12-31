Позиції ЗСУ на Донбасі атакували снайпери бойовиків: є поранені

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в понеділок, 30 грудня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

В ході обстрілів один боєць Збройних сил України отримав поранення. Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.

www.aljazeera.com

"30 грудня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів зі снайперських гвинтівок. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – йдеться в повідомленні штабу ОС.

Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски. Вони знаходяться в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Карта ООС за 30 грудня mediarnbo.org

З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, відзначають в штабі. Також військові повідомили, що в результаті затишшя обійшлося без втрат.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як 29 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

До цього стало відомо, що війна на Донбасі потрапила в перелік 10 головних конфліктів світу, за якими необхідно стежити в 2020 році.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!