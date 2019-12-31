Позиції ЗСУ на Донбасі атакували снайпери бойовиків: є поранені

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в понеділок, 30 грудня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню.
В ході обстрілів один боєць Збройних сил України отримав поранення. Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.
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"30 грудня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів зі снайперських гвинтівок. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – йдеться в повідомленні штабу ОС.
Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски. Вони знаходяться в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Карта ООС за 30 грудня
mediarnbo.org
З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, відзначають в штабі. Також військові повідомили, що в результаті затишшя обійшлося без втрат.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як 29 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.
До цього стало відомо, що війна на Донбасі потрапила в перелік 10 головних конфліктів світу, за якими необхідно стежити в 2020 році.
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