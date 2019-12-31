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31 грудня • оновлено в 08:09
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Позиції ЗСУ на Донбасі атакували снайпери бойовиків: є поранені

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У зоні проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в понеділок, 30 грудня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

В ході обстрілів один боєць Збройних сил України отримав поранення. Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.

Позиції ЗСУ на Донбасі атакували снайпери бойовиків: є поранені

www.aljazeera.com

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"30 грудня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів зі снайперських гвинтівок. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – йдеться в повідомленні штабу ОС.

Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски. Вони знаходяться в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Карта ООС за 30 грудня

Карта ООС за 30 грудня

mediarnbo.org

З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, відзначають в штабі. Також військові повідомили, що в результаті затишшя обійшлося без втрат.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як 29 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

До цього стало відомо, що війна на Донбасі потрапила в перелік 10 головних конфліктів світу, за якими необхідно стежити в 2020 році.

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Автор
Алекс Шухарт
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас бойовики
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Снайпер славно поработал, намотал кишки на пулю ВСУшному отребью.
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