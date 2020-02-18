"Позиції не здали!" ЗСУ розкрили деталі смертельного бою під Золотим

У штабі Об'єднаних сил розкрили всі деталі нападу озброєних формувань РФ у Луганській області, який призвів до загибелі українського воїна і поранення ще 5 захисників.

За добу терористи 18 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє в Facebook пресцентр ОС.

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння танка, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

ЗСУ розкрили деталі смертельного бою під Золотим 24 канал

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл по захисниках Березової, застосувавши великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Сімнадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

шість разів поблизу населеного пункту Кримське – з 120-мм мінометів ворог випустив 61 міну, ще 10 мін із міномета калібру 82 мм, а також вів вогонь з озброєння БМП і станкового протитанкового гранатомета;

чотири рази поруч із Новотошківським – з артилерійських систем калібру 152 мм – 45 снарядів, 122-мм артилерії – 15 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 17 мін, а також 56 пострілів із озброєння танка;

в районі населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 152 мм – 22 снаряди, 122мм артилерії – 28 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 45 мін, 82-мм мінометів – 30 мін, а також противник вів вогонь з гранатометів різних систем;

двічі поблизу населеного пункту Хутір Вольний – з артилерійських систем калібру 122 мм – 4 снаряди, 120-мм мінометів – 23 міни, 82-мм мінометів – 25 мін, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

два рази поруч із Золотим-4 – з мінометів калібру 120 мм ворог випустив 3 міни, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

неподалік від Попасної – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 16 снарядів і мінометів калібру 82 мм – 18 мін;

в районі Луганського – з 82-мм мінометів – 2 міни.

Ситуація на Донбасі

Крім цього, поблизу населеного пункту Оріхове ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів. У результаті бойового зіткнення українські захисники придушили ворожий вогонь і зупинили диверсійно-розвідувальну групу супротивника. Позиції українських захисників не втрачені.

У штабі ОС відзначили, що на все ворожі обстріли українські підрозділи давали адекватну вогневу відповідь і контролювали ситуацію. Надалі противник запросив режим тиші.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 лютого озброєні формування РФ пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою біля Золотого ЗСУ зазнали важких втрат.

У мережі почали з'являтися відео боїв на Донбасі, що спалахнули через раптовий наступ Росії на Донбасі.

У зв'язку з кривавими боями, які 18 лютого розв'язала Росія на Донбасі, Рада національної безпеки і оборони України зібралася на екстрене засідання.

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