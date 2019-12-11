Вогнегасники ховали під ліжком: хто винен у страшній трагедії в Одесі

Поліція вже розглядає три версії смертельної пожежі в Одеському коледжі. А директору навчального закладу висунуто підозру в службовій недбалості.

У найстарішій будівлі розміщувалися й інститути Академії наук, а також орендували приміщення фірми, які розбудовували приміщення, як хотіли. Крім того, вогнегасники в приміщенні зберігали під ліжком коменданта, а відповідального за пожежну безпеку оформили за два дні до трагедії.

Детальніше про причини трагедії читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Перебудовували будівлю, як хотіли

За словами голови громадської організації "Зелений лист", хіміка й автора пожежотехнічної експертизи по Одеському Будинку профспілок Владислава Балінського, у старовинній будівлі, відомій в Одесі як будинок Асвадурова, розміщувався не тільки коледж. Тут був інститут біології південних морів, частина підрозділів фізико-хімічного інституту ім. Богацького, археологічний інститут, БТІ, а також багато комерційних організацій.

"Мій друг працює в інституті біології південних морів на 5-му поверсі, і я часто бував там. Інститут розташований у двох корпусах, уздовж вулиць Пушкінської та Троїцької. Мені впадало в очі, що всередині цієї будівлі відсутня єдина логіка у внутрішньому плануванні. Кожен з орендарів організовував свій периметр і доступ до нього, як міг. Відгороджували простір гратами, гіпсокартоном, капітальними перегородками. Ніякого загального плану евакуації та інформаційних табличок я там не бачив, як і протипожежних шаф", – каже Балінський.

Схема, як поширювався вогонь Facebook Владислава Балінського

Правда, якась сигналізація в будівлі була, але чи працювала вона невідомо. "За документами не видно, щоб коледж офіційно замовляв сигналізацію. А ось у сусідів, комерційних фірм, вона могла бути, оскільки вони завжди встановлюють охоронну сигналізацію разом із датчиками диму і температури", – зазначає Балінський.

Він розповідає, що будівля сама по собі була величезною, а виходи не були пов'язані один з одним. "Люди, які входили всередину з вулиці Троїцької, з боку "колодязя", ніколи не перетиналися з тими, хто заходив із боку Пушкінської", – зазначає Балінський.

До речі, мама загиблого Кирила Трофимчука, Олена, розповідала, що в самому коледжі піднятися можна було з 1-го до 3-го поверхів. А щоб потрапити вище, потрібно було пройти дуже довгий вузький коридор в інший кінець будівлі, і тільки там були сходові прольоти на 4-й і 5-й поверхи. "Все це ускладнювало самоевакуацію і приводило до виникнення вогненних пасток у вигляді тупикових коридорів і приміщень, як це спостерігалося під час пожежі в Будинку профспілок у 2014 році", – наголошує хімік

На місці згарища ДСНС Одеської області

Очеретяні мати і дерев'яні балки

Однак і дим, і вогонь розповсюджувалися з величезною швидкістю, незважаючи на перегородки і решітки. Вони охопили три з чотирьох корпусів будівлі. Частина проходів була захаращена і це заважало евакуації людей.

Сам будинок будувався в 1914 році на замовлення купця Асвадурова і до останнього часу залишався одним із найвищих і найбільших за площею будинків дореволюційної Одеси..

"Незважаючи на масштаб будівлі, будівництво проводилося за старою технологією. При будівництві було використано велику кількість горючих матеріалів. Дранка на стінах і на стелі, укрита штукатуркою і шпаклівкою. А стіни оброблялися очеретяними матами, поверх яких уже накидали штукатурку. Несучі конструкції з дерева. Очеретяні мати і балкові перекриття під штукатуркою спресовуються і горять при низькому доступі кисню.

Залишки після пожежі просівають крізь сито ДСНС Одеської області

Простіше кажучи, вони тліють із великою швидкістю, виділяючи отруйний чадний газ. Дерев'яні балкові перекриття багаторазово прискорюють процес горіння і сприяють обваленню під впливом вогню. Представники ДС НС повинні були враховувати специфіку будівлі й одразу ж присвоїти пожежі високий рівень небезпеки, застосувати відповідний алгоритм гасіння та евакуації людей. А не так, як у нас: спочатку виїжджає одна машина з командиром "у розвідку", який на місці оцінює ситуацію і вже знижує або підвищує рівень пожежі", – каже Балінський.

Вогнегасники під ліжком у коменданта

Остання перевірка коледжу проводилась в 2014 році, при цьому були виявлені порушення, навчальний заклад сплатив штраф у 102 грн. Тоді перевіряльники вказали на відсутність сигналізації, не було табличок із зазначенням пожежних виходів, а також у коридорах був присутній пластик.

Правда, як заявив відсторонений зараз глава ДС НС Одеської області Віктор Федорчак, ніхто не перевірив, чи усунули в коледжі порушення. Хоча в разі неусунення ДС НС повинно було звернутися до суду і вимагати закрити навчальний заклад до виправлення помилок.

Перекриття в будинку впали ДС НС Одеської області

А ось відповідальний за пожежну безпеку в коледжі був. "Протягом п'яти років за цю ділянку відповідав Олексій Коваль. Однак буквально за два дні до трагедії новим відповідальним за пожежну безпеку стала Світлана Соловей (ця жінка числиться серед зниклих). Що це – збіг обставин чи чиєсь бажання ухилитися від відповідальності, ми поки не знаємо", – каже Балинський.

Також при розборі завалів у коледжі не виявили вогнегасників, оскільки вони були під ліжком у коменданта. Голова Одеської обласної поліції Олег Бех заявив, що керівникові коледжу вже висунуто підозру в службовій недбалості.

За словами Беха, в будівлі не було сигналізації, не було датчиків диму і температури. Оповіщення здійснювалося за допомогою застарілої сигналізації типу "ревун" біля вахтера на 1 поверсі.

Рятувальники на розборі завалу ДС НС Одеської області

Поліція розглядає вже три версії трагедії – загоряння через несправність електропроводки, навмисний підпал та необережне поводження з вогнем.

Як повинно бути насправді

Що стосується техніки пожежної безпеки, то ще в 2016 році Міністерство освіти затвердило спеціальні правила для навчальних закладів. Де йдеться, зокрема, про те, що не можна проводити заняття в приміщеннях, де немає другого пожежного виходу. Забороняється захаращувати коридори, що ведуть до виходів. А також обов'язково повинні бути пожежні шафи з рукавами і кран-комплектами, вогнегасники, протипожежні щити.

"У навчальних закладах головний акцент повинні робити на навчання дітей, студентів. Вони повинні знати, як поводитися в разі небезпеки. Це і пожежа, і задимлення, й обвалення, і навіть стрілянина. Адже вони опиняться в замкнутому просторі, де виникне паніка і тиснява, і повинні вміти вижити в таких умовах. Входячи в приміщення, школяр або студент повинен на автоматі запам'ятати, куди він іде, бачити план евакуації, щоб у разі чого залишити приміщення", – каже Балінський.

Рятувальники на розборі завалу ДС НС Одеської області

Також він зазначає, що в разі початку пожежі в будівлі повинні паралельно спрацювати одразу кілька процесів:

Інформація про спалах. Вона повинна дійти до кожного, адже в навчальному закладі можуть бути діти з поганим слухом. Тому сигнал повинен бути звуковим і світловим. Повинні загорітися таблички виходу, які працюють на автономному освітленні.

Паралельно подається сигнал на пульт ДС НС, із зазначенням зони загоряння.

Якщо будівля пожежонебезпечна, то всередині повинна бути обов'язково своя автономна система пожежогасіння. Розбризкувачі води, які спрацюють над осередком пожежі, балони, які заллють піною вогнище.

Також якщо у приміщенні є вентиляція, то повинна спрацювати система димовидалення.

"У цивілізованих країнах такі системи давно працюють. Там відповідальні за пожежну безпеку займаються договорами з компаніями, які пропонують послуги з пожежного захисту. Облаштувати таку систему в наш час можливо і в старій будівлі, головне, щоб було бажання", – вважає Балінський.

Вже 12 жертв пожежі

Пожежа в старовинному будинку Асвадурова в Одесі по вул. Троїцькій почалася вранці 4 грудня з приміщень Одеського коледжу права, економіки та ресторанно-готельного бізнесу. За повідомленням ДС НС Одеської області, виклик рятувальникам надійшов о 10.12. А за даними деяких очевидців дзвонили рятувальникам вони вже о 10.01.

Незабаром батькам почали надходити дзвінки від дітей, які опинилися в пастці. Вони благали про допомогу, говорили, що задихаються і розповідали, що відбувається всередині.

Пожежа в Одеському коледжі

Там панувала паніка. Хто не міг уже пробитися крізь полум'я й отруйний дим, кинулися нагору. Більшість загиблих виявилися на 4-му і 5-му поверхах. Студенти в паніці вистрибували з верхніх поверхів. Першою загинула Ксенія Бабенко, вона вистрибнула з 5-го поверху і збила рятувальника Сергія Шатохіна, який у цей час піднімався сходами. Чоловік помер у лікарні через три дні.

Кількість жертв зростає з кожним днем. На ранок 10 грудня було відомо, що під завалами будівлі, що обвалилася, знайшли десять осіб. Всього уже 12 загиблих. Ще доля п'ятьох невідома.

Загиблі і зниклі: Кирило Трофимчук, Олена Беженар, Наталія Тарасова, Галина Іванович (верхній ряд), Людмила Чугуннікова, Ксенія Бабенко, Борис Александров, Віра Соловей (нижній ряд).

Викладача інформатики Анну Бортюк знайшли першою. Вона виводила дітей з будівлі, а сама загинула

Віра Котішевська

Студентка Юля Маркіна

Студентка Катя Пяночкіна

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