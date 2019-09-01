Пожежа в дитячому таборі на Прикарпатті: з'явилися подробиці і фото

У селі Сокіл Івано-Франківської області 31 серпня сталася пожежа в дитячому таборі, загинув один підліток.

Слідчі, які працюють на місці пожежі в лікувально-оздоровчому комплексі, схиляються до версії, що пожежа могла статися через коротке замикання в електромережі. Загибель на пожежі підлітка, швидше за все, сталася внаслідок ураження електрострумом.

facebook.com/frankivsk.police

facebook.com/frankivsk.police

facebook.com/frankivsk.police

Пожежа в таборі вирувала близько години. Вогнем було знищено сцену з глядацькими місцями і підсобні приміщення.

Як повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, на території дитячого лікувально-оздоровчого комплексу під час гасіння пожежі виявлено обгоріле тіло людини.

Табір в день НП був порожнім, діти роз'їхалися, на території комплексу перебував тільки діджей - 17-річний підліток з міста Бурштин. Він і став жертвою трагедії, пишуть "Факти".

У поліції вважають, що в згорілому приміщенні електропроводку прокладали з порушенням правил. Короткого замикання в мережі було досить, щоб об'єкт загорівся.

За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки розпочато кримінальне провадження за ст. 270 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 16 вересня 2017 року спалахнула пожежа в дитячому таборі "Вікторія". Всього в таборі на момент загоряння перебували 150 дітей. Троє з них загинули.

Причиною пожежі став забутий увімкнений кип'ятильник в одній з кімнат вихователів.

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