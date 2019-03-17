"Пожежа" на заводі Маріуполя: в "Азовсталі" пояснили, що сталося

Зарево в небі над заводом "Азовсталь" у Маріуполі, яке городяни сприйняли як пожежу, — наслідок звичайного зливу шлаку.

Про це OBOZREVATEL повідомили в прес-службі підприємства. Так, 17 березня з 18:00 до 19:00 на металургійному комбінаті проводився щоденний злив попутних продуктів виробництва — шлаку.

Ця процедура, як пояснили представники компанії, обов'язкова у виробництві. Вона не несе підвищеного навантаження на навколишнє середовище.

"Проводився злив на трьох ділянках. З огляду на, що час доби темний, утворилося яскраве світіння, яке могли бачити мешканці міста і видали в соціальних мережах відео з необґрунтованими коментарями, що нібито на підприємстві сталася пожежа", — сказано в повідомленні.

"Офіційно заявляємо, що це абсолютно штатна, контрольована ситуація. Жодних пожеж, вибухів і НП на підприємстві немає", — підсумували в прес-службі.

0629.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, у російській Пермі 17 січня стався пожежа у великому бізнес-центрі. Щоб врятуватися від вогню, люди були змушені вистрибувати з вікон.

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