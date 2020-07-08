Пожежа на Луганщині знищила цілі гектари: фоторепортаж з місця НП

У середу, 8 липня, триває ліквідація масштабних лісових пожеж в Луганській області. Область загоряння зайняла 85 гектар.

Як повідомив в Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, станом на 8 липня триває ліквідація вогню в населених пунктах: Капітанове, Осколонівка і Смолянинове.

"Залучені всі підрозділи МВС. Головне – зберегти життя людей. Пожежникам допомагають понад 500 поліцейських. Їх завдання: евакуація, медична допомога, ліквідація наслідків пожежі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Луганщині в результаті пожеж загинули шестеро людей, а місцезнаходження одного – не встановлено.

Офіційні відомства і користувачі мережі публікували фото руйнувань, завданих вогнем.

Ліквідація пожежі на Луганщині, 8 липня ДСНС

Ліквідація пожежі на Луганщині, 8 липня ДСНС

Ліквідація пожежі на Луганщині, 8 липня ДСНС

Ліквідація пожежі на Луганщині, 8 липня Twitter \ Арсен Аваков

Ліквідація пожежі на Луганщині, 8 липня Twitter \ Арсен Аваков

Пожежа біля Сєвєродонецька, 7 липня Instagram \ severodonetsk

Пожежа біля Сєвєродонецька, 7 липня Instagram \ severodonetsk

Пожежа біля Сєвєродонецька, 7 липня Instagram \ severodonetsk

Пожежа біля Сєвєродонецька, 7 липня Instagram \ severodonetsk

Пожежа біля Сєвєродонецька, 7 липня Instagram \ severodonetsk

Пожежа на Луганщині, 7 липня Facebook \ Ольга Підлісна

Пожежа на Луганщині, 7 липня Facebook \ Ольга Підлісна

Пожежа на Луганщині, 7 липня Facebook \ Ольга Підлісна

Пожежа на Луганщині, 7 липня Facebook \ Ольга Підлісна

Пожежа на Луганщині, 7 липня Facebook \ Ольга Підлісна

Пожежні в Луганській області, 8 липня ДСНС

Пожежні в Луганській області, 8 липня ДСНС

Пожежний в Луганській області, 8 липня ДСНС

Пожежний в Луганській області, 8 липня ДСНС

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