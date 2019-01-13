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Пожежа на хімзаводі у Калуші: рятувальники дали свіжі дані

2.8тЧитати матеріал російською

Ліквідація пожежі на заводі "Карпатнафтохім" у Калуші Івано-Франківської області до сих пір триває.

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС в області. До гасіння пожежі залучено 20 одиниць техніки та 110 осіб особового складу пожежно-рятувальних підрозділів управління ДСНС в області.

Нагадаємо, що в суботу, 12 січня, о 23:48 пожежу було локалізовано.

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Пожежа на хімзаводі у Калуші: рятувальники дали свіжі дані

Фото: Володимир Нікітін

"Причина виникнення пожежі встановлюється. Постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Одесою спалахнув завод з переробки олії "Дельта Вілмар".

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Місце
УкраїнаІвано-Франківськ
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Дудко Олег
Дудко Олег
Это все мелочи , главное мост скоро. СУХЕС
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