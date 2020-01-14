"Повториться 2014 рік": Цимбалюк розповів, як Путін хоче "протиснути" Зеленського

Президент Росії Володимир Путін зробив ставку на те, що влада лідера України Володимира Зеленського похитнеться і він прийде просити допомоги у Кремля.

Так глава країни-окупанта розраховує отримати контроль над всією Україною і перетворити її на таку ж маріонетку, як терористичні "Л/ДНР". Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі телеканалу ATR (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Кремлю потрібен президент України, який висить на волосині, тримається на волосині за владу. Його крісло має хитатися до такої міри, щоб у нього завжди була спокуса попросити, як вони тут називають, допомогу "братнього", або "одного народу". Зазвичай це закінчується Ростовом, але, тим не менш, це потрібно розуміти", – сказав він.

Журналіст додав, що це наштовхує його на думку, що скандальні фото відпочинку Зеленського в Омані робили аж ніяк не випадкові туристи, а професіонали, які знали, як підірвати репутацію глави української держави.

Також Цимбалюк додав, що українській владі не варто тішити себе ілюзіями про те, що Путін може піти на нормалізацію відносин із Києвом. Він зазначив, що глава країни-агресора ніколи не демонструватиме українському колезі свої людські якості.

"Роздуми на тему, що Путін добрий до нього? Вони (росіяни. – Ред.) не оперують такими категоріями. Вони оперують категоріями інтересів російської держави. І на цьому історичному етапі вони розглядають винятково створення на цій території, вільної України, якогось неконтрольованого Гуляйполя, щоб отримати можливість призначати гауляйтерів на цю територію, як вони це роблять у Донецьку, Луганську і Криму", – вважає Цимбалюк.

Путін і Зеленський

За словами журналіста, Росія розмовляє з Україною як з упокореною державою, яка ось-ось має підписати капітуляцію. Однак такі припущення окупантів дуже передчасні. Разом з тим, попередив Цимбалюк, Україна не повинна забувати про те, що Кремль вичікує моменту, коли зможе перетворити її на некеровану територію.

"Щойно ослабне держава до такої міри, що не буде людини, яка легітимно може віддати наказ усім силовим структурам, танкам, гарматам і літакам стріляти по загарбниках, тоді вони скористаються цією ситуацією і повториться ефект 2014 року", – спрогнозував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк припустив, що Путін хоче змусити Зеленського визнати терористичні "Л/ДНР". Так він запустить сценарій реальної громадянської війни в Україні.

Крім того, журналіст побачив загрозу в риториці Путіна на пресконференції після зустрічі з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель. Там він назвав Донбас "південним сходом" України. Це свідчить про те, що Росія не має наміру йти з окупованих регіонів і навіть збільшила свої територіальні претензії.

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