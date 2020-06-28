Повінь в Україні: потоп залишив людей без світла в двох областях

Станом на ранок 28 червня без електрики залишилися 11 населених пунктів у двох областях: Закарпатська – 9 та Івано-Франківська – 2.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській області рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.

За минулу добу, 27 червня, були евакуйовані (відселені) 62 особи. Всього з почав рятувальних робіт евакуювали 1656 осіб. Також співробітники відомства відкачали 47 тисяч 569 кубометрів води (з початку робіт – 150 тисяч 340 м куб). Населенню доставили 450 кг 450 кг продуктів харчування (з початку робіт – 7858 кг) і 8700 л питної води (з початку робіт – 24065 л).

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Відзначається, що до ліквідації наслідків негоди залучили 1 тис 47 осіб і 595 одиниць техніки, з них від ГСЧС 216 чоловік особового складу та 339 одиниць техніки (2 вертольоти).

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