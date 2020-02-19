Повернулися на позиції: Загороднюк озвучив результати боїв із військовими РФ під Золотим

Після нападу на ЗСУ в районі Золотого російські окупаційні війська повернулися на свої колишні позиції.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк за підсумками засідання комітету Верховної Ради 19 лютого.

За його словами, місце боїв уже відвідав глава Генштабу Руслан Хомчак, який незабаром розкриє подробиці ситуації на Луганщині.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк Телеканал "Україна 24"

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. У результаті бою, який тривав біля Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Загиблим виявився один із наймолодших бійців ЗСУ Максим Хітайлов. У мережі показали фото захисника України.

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