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19 лютого • оновлено в 20:02
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Повернулися на позиції: Загороднюк озвучив результати боїв із військовими РФ під Золотим

4.8т
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Після нападу на ЗСУ в районі Золотого російські окупаційні війська повернулися на свої колишні позиції.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк за підсумками засідання комітету Верховної Ради 19 лютого.

За його словами, місце боїв уже відвідав глава Генштабу Руслан Хомчак, який незабаром розкриє подробиці ситуації на Луганщині.

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Міністр оборони України Андрій Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк

Телеканал "Україна 24"

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. У результаті бою, який тривав біля Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Загиблим виявився один із наймолодших бійців ЗСУ Максим Хітайлов. У мережі показали фото захисника України.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Бій під Золотим
Особа
Андрій Загороднюк
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ютуб: 18+ Кровай провал ВСУ: Армия Л Н Р опубликовала кадры эвакуации трупа уничтоженного гранатомётчика
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Он Алекс
Он Алекс
Zhikharev Dmitry, из каких лепёх тебя создал якутский скульптор ? Олени, коровы или просто из дырки для гундяевско - путинских, которые несут «русский мир»? ЧТО ТЫ?
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1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry, ему голову оторвало...
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2
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
министр обороны Загороднюк, когда всего героя из морга Л Н Р забирать будете?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ему голову оторвало............
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0
2

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