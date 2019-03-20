"Повернули борги": в Держдумі нахабно виправдали окупацію Криму Росією

Депутат нелегітимної Державної думи Костянтин Затулін заявив, що Росія нібито була змушена анексувати Крим, щоб розрахуватися з боргами перед його жителями.

За його словами, кримчани в 1991 році нібито не хотіли входити до складу України, проте країна-агресор тоді проігнорувала їх. Цинічне виправдання злочину Кремля він видав в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анексія Криму Korrespondent.net

"Коли ми ухвалювали рішення про те, чи погодитися на входження Криму, на здійснення його волі тут в Росії, то ми цим самим повертали кримському населенню борги. Тому що в 1991 році вони ясно висловили на референдумі свою волю не бути Україні. Вони проголосували у 1991 році на першому загальнокримському референдумі в січні 1991 року за те, щоб вони були прямим учасником союзного договору. Тобто вийшли з України, щоб членствувати у спільному СРСР", — сказав Затулін.

Крім того, він спробував висміяти беззаперечний факт того, що Крим є територією України. Він назвав це історичною помилкою, здійсненою Микитою Хрущовим в порушення законодавства СРСР.

"Скажіть, будь ласка, з якого це часу Крим став українським? З 1954 року. В результаті незаконного рішення, яке навіть за радянськими нормами взагалі нікуди не пролазить. Нікого з наших предків не питали. Ви роздмухуєте все це панікадило з приводу того, що "ви у нас відібрали наш землю українську" — вона ніколи не була вашою. Це було злодійство у 1954 році. Просто воно було з відкладеними наслідками, тому що був спільний СРСР", — самовпевнено підсумував скандальний російський політик.

Костянтин Затулін Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше він заявив, що не менш ефективним, ніж війна, в Україні був би вплив на "російських співвітчизників" і робота з проросійськими політичними силами.

Також Затулін осоромився, сказавши, що Росію влаштувала б тільки така нова влада України, яка перетворила б її на федерацію. Разом з тим, він визнав, що такий розвиток подій, про який мріє Кремль, малоймовірний.

Одіозний депутат РФ цинічно заявив, що без загибелі Небесної Сотні на Майдані країна-агресор не змогла б захопити Крим. Він назвав цей злочин "святом зі сльозами на очах".

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