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Повернення Криму: Україні озвучили єдиний спосіб

4.9тЧитати новину російською

Щоб Крим повноцінно повернувся до складу України, Росія повинна визнати, що її анексія півострова суперечить власній Конституції.

Таку заяву в інтерв'ю "Апострофу" зробив журналіст і публіцист Віталій Портников.

"Вперше після Другої світової війни одна країна анексувала частину іншої країни без її згоди", - зазначив він.

Журналіст додав, що у міжнародному праві "просто не існує шляхів вирішення" анексії Криму Росією.

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"Як вирішити питання Криму? Що потрібно зробити? Потрібно, щоб Російська Федерація визнала, що її дії з "приєднання" Криму суперечать її власній Конституції", - заявив Портников.

"Треба, щоб Конституційний суд Росії визнав цю ситуацію недійсною. Це приблизно те ж саме, як свого часу державна рада СРСР визнав окупацію Латвії, Литви і Естонії Радянським Союзом і визнав їх незалежність з 1940 року. Тобто весь правовий статус, який тривав з 1940 по 1991 рік, був оголошений недійсним", - пояснив публіцист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спосіб повернення Криму озвучили в США.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Віталій Портников
Місце
Україна
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