Потрійне вбивство на заправці в Миколаєві: затримано підозрюваного. Фото

У Миколаєві затримали підозрюваного в убивстві трьох осіб на одній із заправних станцій.
Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Про це заявив перший заступник глави Нацполіціі Євген Коваль, передає пресслужба МВС України.
"Оперативники швидко встановили і затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні вбивства трьох співробітників АЗС в місті Миколаєві. Зловмисник на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Пояснити мотив свого вчинку не зміг", – розповів Коваль.
У Миколаєві на АЗС убили трьох співробітників
Пресслужба Нацполіціі
За його словами обставини і мотиви злочину будуть встановлені в рамках досудового розслідування.
Підозрюваний у потрійному вбивстві на АЗС в Миколаєві
Пресслужба Нацполіціі
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Миколаєві біля будівлі Ленінського районного суду розстріляли чоловіка і жінку.
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