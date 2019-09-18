Потрійне вбивство на заправці в Миколаєві: затримано підозрюваного. Фото

У Миколаєві затримали підозрюваного в убивстві трьох осіб на одній із заправних станцій.

Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Про це заявив перший заступник глави Нацполіціі Євген Коваль, передає пресслужба МВС України.

"Оперативники швидко встановили і затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні вбивства трьох співробітників АЗС в місті Миколаєві. Зловмисник на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Пояснити мотив свого вчинку не зміг", – розповів Коваль.

Новини На Львівщині учасник ДТП влаштував стрілянину

У Миколаєві на АЗС убили трьох співробітників Пресслужба Нацполіціі

За його словами обставини і мотиви злочину будуть встановлені в рамках досудового розслідування.

Підозрюваний у потрійному вбивстві на АЗС в Миколаєві Пресслужба Нацполіціі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Миколаєві біля будівлі Ленінського районного суду розстріляли чоловіка і жінку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал