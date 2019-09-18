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18 вересня • оновлено в 19:56
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Потрійне вбивство на заправці в Миколаєві: затримано підозрюваного. Фото

2.2т Читати матеріал російською

У Миколаєві затримали підозрюваного в убивстві трьох осіб на одній із заправних станцій.

Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Про це заявив перший заступник глави Нацполіціі Євген Коваль, передає пресслужба МВС України.

"Оперативники швидко встановили і затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні вбивства трьох співробітників АЗС в місті Миколаєві. Зловмисник на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Пояснити мотив свого вчинку не зміг", – розповів Коваль.

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У Миколаєві на АЗС убили трьох співробітників

У Миколаєві на АЗС убили трьох співробітників

Пресслужба Нацполіціі

За його словами обставини і мотиви злочину будуть встановлені в рамках досудового розслідування.

Підозрюваний у потрійному вбивстві на АЗС в Миколаєві

Підозрюваний у потрійному вбивстві на АЗС в Миколаєві

Пресслужба Нацполіціі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Миколаєві біля будівлі Ленінського районного суду розстріляли чоловіка і жінку.

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Місце
Україна Миколаїв
Теги
стрілянина Національна поліція України Міністерство внутрішніх справ України вбивство
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Serov Oleg
Serov Oleg
патриот,ветеран,активист в одном флаконе..
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CARGO 100
CARGO 100
Нашли какого-то алкаша, повесят тройное убийство ...
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