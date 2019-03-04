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"Треба повісити!" Гіркін висловився про "зраду" терористки "ДНР"

30.9тЧитати матеріал російською

Екс-ватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) прокоментував перехід на бік України колишньої терористки "Л/ДНР", командира танкового екіпажу Світлани Дрюк із позивним "Вітерець".

"Добровільно приєднавшись до народного руху "в натовпі", вони вважають за можливе також добровільно його й залишити, — коли відчувають, що настрій натовпу змінився", — написав він у забороненій в Україні мережі "ВКонтакте".

На його думку, засмучуватися особливо не варто, нічого страшного в одиничній зраді немає, "але повісити цю істоту за зраду за нагоди буде просто необхідно".

Світлана Дрюк

Світлана Дрюк

Скріншот відео

"Не з помсти, а щоб іншим не кортіло, і щоб військовий закон (на якому тримається будь-яка армія) дотримати. Але спеціально за нею полювати, звісно, не варто", — додав Гіркін.

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У будь-якому разі, на його переконання, до таких "Вітерців" черга дійде дуже нескоро.

"Нехай живе собі поки і, наскільки можливо, радіє цій подобі життя. Не всім доступне каяття Юди", — завершив колишній ватажок "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлану називали символом Новоросії. Кремль не пошкодував грошей, щоб зняти про неї перший повнометражний "ЛНРівський" блокбастер "Ополченочка".

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Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Кравчук Александр
Кравчук Александр
Иудой она была когда предала Украину, а теперь хочет просто перестать ею быть.Все кацапы( и Гиркин) отличаются ОСОБОЙ лживостью и изворотливостью.Страна Урок.(т.е. будущих и прошлых зэков) Они всегда ведут себя как у прокурора- перекручивают и перевирают все на свете-.РЕДКАЯ по мерзости и агрессивности порода человекообразных
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3
0
Иванов Александр
Иванов Александр
Вот тут я с гиркиным абсолютно солидарен!
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Xidjanova Aniram
Xidjanova Aniram
Фууууу:"Кремль не пожалел денег снять полнометражный фильм".. До чего опустилась "великая российская империя"
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