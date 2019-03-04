"Треба повісити!" Гіркін висловився про "зраду" терористки "ДНР"

Екс-ватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) прокоментував перехід на бік України колишньої терористки "Л/ДНР", командира танкового екіпажу Світлани Дрюк із позивним "Вітерець".

"Добровільно приєднавшись до народного руху "в натовпі", вони вважають за можливе також добровільно його й залишити, — коли відчувають, що настрій натовпу змінився", — написав він у забороненій в Україні мережі "ВКонтакте".

На його думку, засмучуватися особливо не варто, нічого страшного в одиничній зраді немає, "але повісити цю істоту за зраду за нагоди буде просто необхідно".

Світлана Дрюк Скріншот відео

"Не з помсти, а щоб іншим не кортіло, і щоб військовий закон (на якому тримається будь-яка армія) дотримати. Але спеціально за нею полювати, звісно, не варто", — додав Гіркін.

У будь-якому разі, на його переконання, до таких "Вітерців" черга дійде дуже нескоро.

"Нехай живе собі поки і, наскільки можливо, радіє цій подобі життя. Не всім доступне каяття Юди", — завершив колишній ватажок "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлану називали символом Новоросії. Кремль не пошкодував грошей, щоб зняти про неї перший повнометражний "ЛНРівський" блокбастер "Ополченочка".

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