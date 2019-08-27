"Потрібно покаятися і потиснути руки": зрадники України із ЗСУ зганьбилися на росТБ

В ефірі пропагандистського російського телебачення виступили зрадники України, які перейшли воювати на сторону ворога. Вони закликали до миру з окупантами і безпідставно звинуватили ЗСУ у військових злочинах.

Поплічники окупантів з'явилися на каналі "Росія 24". Примітно, що серед них був скандально відомий ексучасник АТО Олександр Мединський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олександр Мединський Скріншот відео

"Я вважаю, що неприйнятно в цьому конфлікті когось одного ставити на коліна. І це не буде правильно, тому що ця війна буде тривати нескінченно. Були помилки з обох сторін. Давайте говорити відверто – обидві сторони катували військовополонених, обидві сторони замішані і в мародерстві. З боку України, можливо, це було більше у зв'язку з тим, що у нас ЗСУ просто чисельно більші. І артилерії у нас більше, тому і артилерійських ударів по мирних домівках в набагато більшій кількості", – озвучив нахабну брехню про захисників України колаборант.

Крім того, він закликав вивести всі образи за дужки і примиритися. Одіозний Мединський підкреслив, що вважає своїм завданням показати українським військовим і окупантам, що це цілком реально потиснути один одному руки і спокійно обговорити всі проблеми. Він цинічно назвав свій план першим кроком до миру.

Прихильник російських окупантів закликав до примирення з ними Скріншот відео

З подібною риторикою виступив і ще один гість в студії, якого представили, як українського військового. Втім невідомо, чи дійсно він ним є або все ж це актор-пропагандист.

"Я думаю, нам всім треба покаятися, тому що всі ми грішні. І людина має право змінити свої погляди, отримати ширшу інформацію про те, що відбувається у світі, і діяти у відповідності зі своєю совістю", – сказав прихильник російських окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний Мединський з'явився на пропагандистській передачі "60 хвилин", де також влаштував антиукраїнський демарш. Він заявив, що Україна нібито страждає комплексом неповноцінності, а потім взагалі назвав росіян "братнім" народом".

Як з'ясувалося, Мединський дійсно служив у 8 полку Сил спеціальних операцій, який брав участь в АТО, проте кілька років тому перейшов на бік ворожої пропаганди. За даними прокремлівських журналістів, його брат – міністр культури РФ Володимир Мединський.

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