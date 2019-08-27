"Потрібні люди і територія": терорист з Росії зізнався, навіщо вбиває українців на Донбасі

Російський терорист Антон Горохів "Грант" заявив, що приїхав воювати проти українців на Донбас, тому що "для виживання російської цивілізації потрібні населення і територія України і Білорусі".

Про це найманець заявив в інтерв'ю сепаратистському виданню News Front.

"Для мене населення України, Білорусії і Росії є невід'ємною частиною однієї російської нації, і я ніколи не поділяв ці три народи, і ці три країни. Росія для мене – представник інтересів російської цивілізації в світі, а метою є розвиток, виживання, накопичення ресурсів, тому Україна – це ще 40 млн. росіян, Білорусія ще 10 млн. Якщо ми подивимося на події, що відбуваються на південному сході України, то з точки зору міжнародного права Донбас проявляє сепаратизм, він відділяється від української держави, але якщо дивитися на ці події з точки зору цивілізаційного рівня, то Україна проявляє сепаратизм цивілізаційний. Тому Донбас повертається в русло російської цивілізації", - видав терорист.

Антон Горохів "Грант" "Миротворець"

Антон Горохів "Грант" "Миротворець"

Антон Горохів "Грант" "Миротворець"

Антон Горохів "Грант" "Миротворець"

Антон Горохів "Грант" "Миротворець"

Антон Горохів "Грант" "Миротворець"

Антон Горохів "Грант" "Миротворець"

Антон Горохів "Грант" "Миротворець"

Антон Горохів "Грант" "Миротворець"

Відповідаючи на питання, чому "українці забули, що вони росіяни", бойовик "ДНР" розповів, що це "результат дій австро-угорської та німецької розвідок: поляки, насправді, теж етнічні слов'яни, але вони є частиною західної цивілізації".

Відзначимо, що Горохів народився в Саратові в 1994 році, воював у складі НВФ "Призрак", внесений до бази "Миротворця" як командир групи БПЛА.

"Миротворець"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі вбили небезпечного терориста "Батю".

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