Потрібна термінова операція: полонений український моряк може стати калікою

Захоплені в полон Росією українські моряки можуть стати каліками вже за пару місяців. Їм не надається належна допомога.

Про це у ефірі ObozTV розповів батько одного з моряків, Василя Сороки, Віктор Сорока. Він наголосив, що його сину зараз потрібна спеціальна операція.

"У нього важке поранення руки, вона не працює. Йому потрібна операція, у нього є осколки в тілі — але він відмовився від того, щоб їх діставали на території Росії", — заявив Сорока.

Батько військовополоненого сподівається, що його сина встигнуть вивезти до Європи, де можна буде дістати осколки. Після чого стане можливим відновити пошкоджені нерви і сухожилля, поки ще не пізно.

"Ми отримали від нього більше десяти листів. Скільки він отримав — ми не знаємо. Йому пишуть йому з усього світу, навіть з Росії. Знаємо, що волонтери російські і кримські одягли його, бо після поранення Вася був узагалі без нічого", — розповів Сорока.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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