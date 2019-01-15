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Потрібна термінова операція: полонений український моряк може стати калікою

1.6тЧитати матеріал російською

Захоплені в полон Росією українські моряки можуть стати каліками вже за пару місяців. Їм не надається належна допомога.

Про це у ефірі ObozTV розповів батько одного з моряків, Василя Сороки, Віктор Сорока. Він наголосив, що його сину зараз потрібна спеціальна операція.

"У нього важке поранення руки, вона не працює. Йому потрібна операція, у нього є осколки в тілі — але він відмовився від того, щоб їх діставали на території Росії", — заявив Сорока.

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Батько військовополоненого сподівається, що його сина встигнуть вивезти до Європи, де можна буде дістати осколки. Після чого стане можливим відновити пошкоджені нерви і сухожилля, поки ще не пізно.

Потрібна термінова операція: полонений український моряк може стати калікою

"Ми отримали від нього більше десяти листів. Скільки він отримав — ми не знаємо. Йому пишуть йому з усього світу, навіть з Росії. Знаємо, що волонтери російські і кримські одягли його, бо після поранення Вася був узагалі без нічого", — розповів Сорока.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЗагострення в Азовському моріРосійсько-український конфлікт
Особа
Віктор Сорока
Місце
Україна
Теги
УкраїнаРосіяполонені морякиЧорне мореАзовське мореКерченська протока
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CARGO 100
CARGO 100
Пока выйдет на свободу - всё рассосется, не беременный ...
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
он сам себе хозяин ... нге хочет вынимать осколки ... хотя папашка врёт, а кто не будет врать за 100.000- грн. от Порошенко.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну раз сынок отказываетсяот мед.помощи, то это его выбор. Может он две руки роскошью считает или после отсидки не хочет дослуживать? А может надеется, что инвалида быстрее домой отпустят? Сын совершеннолетний мужчина, который волен действовать без папиных советов.
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