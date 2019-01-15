Потрібна термінова операція: полонений український моряк може стати калікою

Захоплені в полон Росією українські моряки можуть стати каліками вже за пару місяців. Їм не надається належна допомога.
Про це у ефірі ObozTV розповів батько одного з моряків, Василя Сороки, Віктор Сорока. Він наголосив, що його сину зараз потрібна спеціальна операція.
"У нього важке поранення руки, вона не працює. Йому потрібна операція, у нього є осколки в тілі — але він відмовився від того, щоб їх діставали на території Росії", — заявив Сорока.
Батько військовополоненого сподівається, що його сина встигнуть вивезти до Європи, де можна буде дістати осколки. Після чого стане можливим відновити пошкоджені нерви і сухожилля, поки ще не пізно.
"Ми отримали від нього більше десяти листів. Скільки він отримав — ми не знаємо. Йому пишуть йому з усього світу, навіть з Росії. Знаємо, що волонтери російські і кримські одягли його, бо після поранення Вася був узагалі без нічого", — розповів Сорока.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
27 листопада окупаційна влада Криму почали обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків було заарештовано на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС.
26 грудня суд завершив розгляд апеляцій на арешт українських моряків, відхиливши клопотання адвокатів.
27 грудня Україна зажадала від Росії термінових переговорів щодо військовополонених, проте в РФ заблокували пропозицію.
Станом на 27 грудня всі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.
28 грудня адвокат моряків Микола Полозов заявив, що ФСБ тисне на всіх полонених українців.
У Росії допустили, що обмін 24 українських українських моряків може відбутися вже у 2019 році, проте не раніше за президентські вибори в Україні.
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