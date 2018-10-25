''Потратила на гульки і наркотики'': терористка ''ДНР'' розсекретила деталі вбивства полковника СБУ

Терористка "ДНР" Юлія Просолова розповіла, що витратила 15 тисяч доларів, які отримала за вбивство полковника Служби безпеки України Олександра Хараберюша у Маріуполі, на наркотики.

Жінку-диверсанта засудили до 12 років ув'язнення за те, що вона встановила радіокеровану магнітну міну під авто СБУшника.

"Я гроші витратила на наркотики... Ну, на гульки, на наркотики", — зазначила вона в інтерв'ю ТСН, яке було взято під час її утримання у СІЗО.

Юлія Просолова

За словами Просолової, у Донецьку вона могла тисячу доларів за вечір витратити.

Терористка також заявила, що погано себе почувала після злочину і багато пила.

"Ви ще питаєте, як я себе відчувала, що вбила людину. А погано я себе відчувала! Я після цього тверезою не була жодного дня. А ось так. Можна було здохнути від цирозу печінки, напевно. Більше я вночі заснути не могла. Мені снилося це все", — згадала вона.

Просолова зазначила, що вибуховий пристрій їй передали двоє чоловіків, а "Максим" керував діями "виконавиці" по телефону з Донецька.

"Вони взагалі зі мною не розмовляли. Мені наказали піти й сказати, що я прийшла за посилкою "від тьоті Соні". Все. Відкрили задні двері, там більше нічого не було, стояв на сидінні пакет, і сказали в цьому ж пакеті все віднести", — додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" придумали лякаючий фейк про те, що в СІЗО Просолова піддавалася звірячим тортурам і насильству.