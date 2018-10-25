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''Потратила на гульки і наркотики'': терористка ''ДНР'' розсекретила деталі вбивства полковника СБУ

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Терористка "ДНР" Юлія Просолова розповіла, що витратила 15 тисяч доларів, які отримала за вбивство полковника Служби безпеки України Олександра Хараберюша у Маріуполі, на наркотики.

Жінку-диверсанта засудили до 12 років ув'язнення за те, що вона встановила радіокеровану магнітну міну під авто СБУшника.

"Я гроші витратила на наркотики... Ну, на гульки, на наркотики", — зазначила вона в інтерв'ю ТСН, яке було взято під час її утримання у СІЗО.

''Потратила на гульки і наркотики'': терористка ''ДНР'' розсекретила деталі вбивства полковника СБУ

Юлія Просолова

За словами Просолової, у Донецьку вона могла тисячу доларів за вечір витратити.

Терористка також заявила, що погано себе почувала після злочину і багато пила.

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"Ви ще питаєте, як я себе відчувала, що вбила людину. А погано я себе відчувала! Я після цього тверезою не була жодного дня. А ось так. Можна було здохнути від цирозу печінки, напевно. Більше я вночі заснути не могла. Мені снилося це все", — згадала вона.

''Потратила на гульки і наркотики'': терористка ''ДНР'' розсекретила деталі вбивства полковника СБУ

Просолова зазначила, що вибуховий пристрій їй передали двоє чоловіків, а "Максим" керував діями "виконавиці" по телефону з Донецька.

"Вони взагалі зі мною не розмовляли. Мені наказали піти й сказати, що я прийшла за посилкою "від тьоті Соні". Все. Відкрили задні двері, там більше нічого не було, стояв на сидінні пакет, і сказали в цьому ж пакеті все віднести", — додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" придумали лякаючий фейк про те, що в СІЗО Просолова піддавалася звірячим тортурам і насильству.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Хараберюш
Місце
Україна
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Коментарі
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Жила себе в дамбасе бл@дь. И тут работа подфартила.
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Livesey David
Livesey David
Всю жизнь бухала каклушка, а тут вдруг очнулась в СБУ и во всем созналась.
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2
0
Хозяин Свинорусов
Хозяин Свинорусов
За шооо?! За шооооооо?! (С)Вата ТВ
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1
3
Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Хозяин Свинорусов, это ваша прерогатива так орать. А вот украинским следственным органам и судам никто не верит. Даже сами украинцы
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