Потрапили в будинок: терористи "ДНР" поранили жінку з дитиною

У Горлівці в результаті обстрілів терористів "ДНР" отримали поранення жінка і дитина.

Як повідомляється на сторінці штабу ООС в Facebook, сім'я була вдома, коли пізно увечері 27 травня зовні пролунав вибух. За словами жінки, на момент вибуху в вітальні перебувала її свекруха, яка в результаті обстрілу отримала поранення голови, плеча і руки і її в той же вечір доставили в лікарню в місті Горлівка.

Крім того, жінка зазначила, що її дочку, яка випадково порізалась осколками скла з дверей вітальні, доставили в лікарню на наступний вечір через тривалий стресовий стан після інциденту.

"При детальному вивченні топографічного положення пошкодженого будинку щодо сусідніх в населеному пункті Горлівка, відстані до позицій Збройних сил України та ЗС РФ, а також зазначеного напрямку, з якого вівся обстріл, стає очевидним той факт, що дані пошкодження могли стати наслідком тільки стрільби з позицій окупаційних військ РФ", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу ресурси окупантів заперечують провину і стверджують, що стріляли нібито з боку українських військових. Повідомляється, що постраждалу дівчинку звуть Василина, їй 8 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в результаті боїв на Донбасі двоє українських воїнів отримали поранення. Окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази - з застосуванням забороненої зброї.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся