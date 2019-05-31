ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Потрапили в будинок: терористи "ДНР" поранили жінку з дитиною

Читати матеріал російською

У Горлівці в результаті обстрілів терористів "ДНР" отримали поранення жінка і дитина.

Як повідомляється на сторінці штабу ООС в Facebook, сім'я була вдома, коли пізно увечері 27 травня зовні пролунав вибух. За словами жінки, на момент вибуху в вітальні перебувала її свекруха, яка в результаті обстрілу отримала поранення голови, плеча і руки і її в той же вечір доставили в лікарню в місті Горлівка.

Крім того, жінка зазначила, що її дочку, яка випадково порізалась осколками скла з дверей вітальні, доставили в лікарню на наступний вечір через тривалий стресовий стан після інциденту.

Новини
Без води, але зі злочинцями на волі: стало відомо про масштабні проблеми "ДНР"

"При детальному вивченні топографічного положення пошкодженого будинку щодо сусідніх в населеному пункті Горлівка, відстані до позицій Збройних сил України та ЗС РФ, а також зазначеного напрямку, з якого вівся обстріл, стає очевидним той факт, що дані пошкодження могли стати наслідком тільки стрільби з позицій окупаційних військ РФ", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу ресурси окупантів заперечують провину і стверджують, що стріляли нібито з боку українських військових. Повідомляється, що постраждалу дівчинку звуть Василина, їй 8 років.

Потрапили в будинок: терористи "ДНР" поранили жінку з дитиною

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в результаті боїв на Донбасі двоє українських воїнів отримали поранення. Окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази - з застосуванням забороненої зброї.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
9
4
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Да всем ещё с 14-го известно жгучая забава цапья, расстреливать мирняк для картинок росТВ, сваливая на ВСУ.... Ну шо с ущербных взять, вата всё зная пытается себя убедить, что это УкроДРГ.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Golan Sim
Golan Sim
Все знают, что донбасские республиканцы дошли до такой степени «антиукраинства», что спокойно заезжают на позиции украинских "захыстныкив", заряжают украинские орудия украинскими снарядами и с невозмутимой методичностью обстреливают ими свою территорию. Бедные украинские артиллеристы стоят рядом, потупив взгляд и смахивают скупые слёзы со своих лиц. Подлые боевики, закончив обстрел и осыпая матюками защитников Украины, уезжают обратно..., скажете, что это неправда, но ведь, кто-то вдруг, может ещё поверит... (Каска тымчука).
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Zayonc Inga
Zayonc Inga
судя по карте- москали подложили говенца себе в карман. и пытаются рассказать- что не воняет от них..
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки