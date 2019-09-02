Потрапили каменем в польського дипломата: у Львові трапилася НП в школі

У Львові під час урочистостей до Дня знань у школі №24 підлітки потрапили каменем в представника польського консульства.

Про інцидент, який трапився вранці 2 вересня, повідомила прес-служба Львівської міськради.

За інформацією мерії, під час урочистої лінійки у двір школи кинули кілька предметів, попередньо - каменів.

ZAXID.NET стало відомо, що мова йде про дитячу іграшку "слайм" і камень, який і потрапив в представника консульства.

Підлітки кинули каміння на лінійці

Відразу після інциденту міський голова Андрій Садовий подзвонив керівнику управління СБУ у Львівській області, і попросив негайно відреагувати на ці події. "Зараз спільно з правоохоронцями проводиться обстеження району з метою пошуку порушників правопорядку. Ці люди повинні бути знайдені і притягнуті до відповідальності", - заявив Садовий.

Директор школи Луція Ковальська розповіла, що предмети з вікна кинули під час урочистої частини.

"Під час лінійки з вікна сусіднього будинку у двір школи, де проходили урочистості, кинули щонайменше два предмети, один - це камінь, а інший - пластична маса. Були всі служби, я написала заяву в правоохоронні органи щодо цього інциденту. За 20 років, які я тут працюю, ніколи такого не було. Бувало, що вибивали вікна, але щоб під час святкування щось таке зробили - це вперше", - повідомила вона.

Пізніше Нацполіція розповсюдила офіційне повідомлення про цей інцидент, зазначивши, що до хуліганському вчинку причетні двоє 15-річних підлітків. Один з них є учнем цієї школи, а другий прийшов до нього в гості. З батьками учнів проведуть профілактичну бесіду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 вересня в Україні більшість шкіл відзначили День знань – початок нового навчального року.

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