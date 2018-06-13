Посварити терористів "Л/ДНР": дипломат розкрив хитрий спосіб

Оголошення амністії для частини терористів, які не скоювали злочинів проти людяності, може зіграти на руку Україні в питанні деокупацію і реінтеграції Донбасу.

Про це "Апострофу" розповів колишній посол України в Хорватії Олександр Левченко, який навів приклад подібного кроку з боку Хорватії в 1990-і роки.

Він зазначив, що пункту про прощення або амністії не було в Ердутскіх угодах, підписаних Хорватією і місцевими сербами, проте з даного питання було окреме зобов'язання Республіки Хорватія.

"Ще до підписання угод в Ердуті держава вже провела дві хвилі амністії та зобов'язалася провести ще одну загальну амністію... Як в хорватському випадку, так і в нашому, такі особи не можуть підлягати звільненню від відповідальності, оскільки це суперечило б міжнародним зобов'язанням обох держав згідно з міжнародним правом", - сказав дипломат.

Левченко пояснив, що амністія є важливим способом не тільки мирно реінтегрувати окуповані території після закінчення бойових дій, а й наблизити їх кінець через внесення розбрату в ряди бойовиків.

"Вважалося, що кожен сепаратист розмірковує про своє майбутнє, думає про те, що буде через рік, два або п'ять. Оскільки багато з них є місцевими, то їм не дуже хотілося кудись їхати, тому питання було в тому, в якому статусі вони там залишаються. Якщо у людини, яка хоч і знаходиться по іншу сторону лінії фронту зі зброєю в руках, але не є військовим злочинцем, є гарантія безпеки на майбутнє, він має мотивацію і надалі не здійснювати злочинів. Якщо ж хтось має елементи кримінального переслідування, то робота веде ться з кожним конкретним випадком", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Левченко озвучив конкретні кроки для деокупацію Донбасу.