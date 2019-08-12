Постраждали діти: на Вінниччині люди масово отруїлися в церкві

На Вінниччині 11 осіб, троє з яких – діти, були госпіталізовані з гострим отруєнням після вживання їжі в Хрестовоздвиженському храмі села Довжок.

Як повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, у них діагностували гострий гастроентероколіт.

Отруєння Укрінформ

"11 серпня у ДСНС надійшла інформація, що протягом 10-11 серпня до Ямпільської ЦРЛ з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 11 осіб (з них три дитини), які 9 серпня вживали їжу на території Хрестовоздвиженського храму в селі Довжок Ямпільського району (всього знаходилося 70 осіб)", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники уточнили, що за фактом НП, що сталася, проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL 24 липня сталося отруєння дітей в пансіонаті "Буревісник" села Лазурне Скадовського району. Всіх постраждалих доправили до інфекційного відділення Скадовської центральної районної лікарні.

Раніше в літньому таборі "Салют" в курортному селі Коблево Миколаївської області отруїлися більше 40 дітей.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!