''Поставки з Туреччини'': терористи ''ЛНР'' запанікували через операцію ЗСУ

Терористи "ЛНР" заявили, що українські військовослужбовці "нарощують сили і засоби" в зоні проведення операції Об'єднаних сил, використовуючи іноземне обладнання.

Як заявив "офіційний представник народної міліції ЛНР" Андрій Марочко, ЗСУ нібито перекинули до лінії фронту дві батареї протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра" і станцію радіоелектронної розвідки іноземного виробництва. За його словами, ще дві подібні станції будуть перекинуті в зону ООС найближчим часом.

"За нашими даними, в район Берестове в зону відповідальності 54-ї бригади Збройних сил України прибули дві батареї протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра". Крім того, в районі населеного пункту Козачий Станично-Луганського району відзначено роботу станції радіоелектронної розвідки іноземного виробництва 19-го окремого полку радіо- і радіотехнічної розвідки", - заявив терорист.

Він також стверджував, що ЗСУ очікують прибуття на Донбас турецьких безпілотників, через що в 54-й бригаді вже нібито почали "проводити заходи з набору військовослужбовців на курси підготовки і підвищення кваліфікації операторів БПЛА на базі Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в "ЛНР" вибухнули безглуздою заявою про озброєння захисників України, стверджуючи, що оборонні підприємства поставляють зброю низької якості, яка загрожує здоров'ю військових ЗСУ.