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''Поставки з Туреччини'': терористи ''ЛНР'' запанікували через операцію ЗСУ

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Терористи "ЛНР" заявили, що українські військовослужбовці "нарощують сили і засоби" в зоні проведення операції Об'єднаних сил, використовуючи іноземне обладнання.

Як заявив "офіційний представник народної міліції ЛНР" Андрій Марочко, ЗСУ нібито перекинули до лінії фронту дві батареї протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра" і станцію радіоелектронної розвідки іноземного виробництва. За його словами, ще дві подібні станції будуть перекинуті в зону ООС найближчим часом.

"За нашими даними, в район Берестове в зону відповідальності 54-ї бригади Збройних сил України прибули дві батареї протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра". Крім того, в районі населеного пункту Козачий Станично-Луганського району відзначено роботу станції радіоелектронної розвідки іноземного виробництва 19-го окремого полку радіо- і радіотехнічної розвідки", - заявив терорист.

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Він також стверджував, що ЗСУ очікують прибуття на Донбас турецьких безпілотників, через що в 54-й бригаді вже нібито почали "проводити заходи з набору військовослужбовців на курси підготовки і підвищення кваліфікації операторів БПЛА на базі Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в "ЛНР" вибухнули безглуздою заявою про озброєння захисників України, стверджуючи, що оборонні підприємства поставляють зброю низької якості, яка загрожує здоров'ю військових ЗСУ.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ЛНР
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
в конце ноября 2018 года на «горячую линию» МВД ЛНР позвонил офицер штаба оперативно-тактической группы «Север» ВСУ. Он заявил, что готов продать ряд штабных документов, поскольку ему срочно нужны деньги — 30 тыс. гривен (около $1080). «В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских картелей была проведена предварительная проверка „продавца“ и передаваемых им сведений. После чего оговоренная сумма была передана адресату», — рассказали в министерстве. За счет полученных материалов, добавили в пресс-службе, были установлены места дислокации 11 подразделений ВСУ.
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