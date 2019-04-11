Поставили на потік: хто допомагає ''вбивати'' українські дороги

У Миколаївській області силовики затримали шляховиків і контролерів, які організували заробіток на "вбивстві" доріг. За хабар держслужбовці закривали очі на перевищення вагових норм у транспортних засобах.

До групи входили співробітники ДП "Миколаївський облавтодор" та Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області, повідомили в прес-службі ГУНП в області.

"За 500 грн оператор "не помічав" перевищення допустимої норми ваги вантажу у транспортних засобах. Такі порушення були систематичними", – зазначили у відомстві.

Момент затримання Служба безпеки України

Обшуки проводяться на габаритно-ваговому комплексі, розташованому на автодорозі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, а також за місцем проживання затриманих.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Затримання держслужбовців

Затримання держслужбовців

Затримання держслужбовців

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив посилити ваговий контроль на дорогах, оскільки найбільше шкоди трасам завдають перевантажені фури.

Додамо, що в нинішньому році уряд запланував витратити на ремонт доріг 56 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'являться декілька платних доріг. Першою стане ділянка Київ – Біла Церква, робота над проектною документацією вже йде.

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