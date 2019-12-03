Головна Новини
3 грудня • оновлено в 20:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Послалися на НАТО: в ЗСУ назрів скандал через різкі скорочення

Читати матеріал російською

У Збройних силах України спалахнув скандал через директиву Генштабу та Міноборони про майбутні масові скорочення і звільнення. Їх пов'язали з реформуванням і переходом на структуру армії стандартів НАТО.

Крім того, нововведення передбачають зменшення зарплат для військовослужбовців на кілька тисяч гривень, написав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Олександр Грамарчук (Гром).

"Хочу привітати майбутніх дембелів! Ви зробили це разом. Своїм мовчанням. Почитайте документи і вдумайтеся, наскільки чітко вас "зробили". Не хочеш на нижчу посаду – відмову в присутності трьох свідків і за борт!" – пояснив він суть скандальної ініціативи.

Новини
"І це не реванш?!" Бірюков забив на сполох через раптові чистки у ЗСУ

ЗСУ

ЗСУ

Delo.ua

"Якщо погодишся, то премії тобі трошки накинуть, щоб не викабенювався, але в подальшому не розраховуй на нормальну пенсію, тому що в НАТО пенсій не платять (чув в Офісі президента такі чутки, але це не точно). До речі, грошове забезпечення буде на 5-7 тисяч менше. В НАТО збільшують, а у нас зменшують. Тому пів вареника і зубожіння", – обурено додав захисник України.

Скандальні документи Генштабу та Міноборони

Скандальні документи Генштабу та Міноборони

Facebook Олександра Грома

Скандальні документи Генштабу та Міноборони

Скандальні документи Генштабу та Міноборони

Facebook Олександра Грома

Скандальні документи Генштабу та Міноборони

Скандальні документи Генштабу та Міноборони

Facebook Олександра Грома

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Грамарчук розповів, що в бойовій винищувальній бригаді ЗСУ на Полтавщині, яка повинна прикривати повітряний простір на сході і півночі країни, вирішили скоротити 170 посад. Крім того, під скорочення потрапили і медики бригади.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Генеральний штаб ЗСУ Міністерство оборони України НАТО
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
118
21
Смішно
6
Цікаво
55
Сумно
20
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я не понял, Украина воюеет с Россией?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Зачем такая армия нужна, которую шахтёры и электрики пердолят 5 лет? Из Крыма ваще пинками вышибли))))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Petrov Valery
Petrov Valery
А что Генштаб? ВСУ финансирует Запад через украинский госбюджет, спецпоставки и субвенции. А там, похоже, всем надоела украинская вoйнушkа. И поток халявы для военных стал иссякать...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги