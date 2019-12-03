Послалися на НАТО: в ЗСУ назрів скандал через різкі скорочення

У Збройних силах України спалахнув скандал через директиву Генштабу та Міноборони про майбутні масові скорочення і звільнення. Їх пов'язали з реформуванням і переходом на структуру армії стандартів НАТО.

Крім того, нововведення передбачають зменшення зарплат для військовослужбовців на кілька тисяч гривень, написав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Олександр Грамарчук (Гром).

"Хочу привітати майбутніх дембелів! Ви зробили це разом. Своїм мовчанням. Почитайте документи і вдумайтеся, наскільки чітко вас "зробили". Не хочеш на нижчу посаду – відмову в присутності трьох свідків і за борт!" – пояснив він суть скандальної ініціативи.

ЗСУ Delo.ua

"Якщо погодишся, то премії тобі трошки накинуть, щоб не викабенювався, але в подальшому не розраховуй на нормальну пенсію, тому що в НАТО пенсій не платять (чув в Офісі президента такі чутки, але це не точно). До речі, грошове забезпечення буде на 5-7 тисяч менше. В НАТО збільшують, а у нас зменшують. Тому пів вареника і зубожіння", – обурено додав захисник України.

Скандальні документи Генштабу та Міноборони Facebook Олександра Грома

Скандальні документи Генштабу та Міноборони Facebook Олександра Грома

Скандальні документи Генштабу та Міноборони Facebook Олександра Грома

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Грамарчук розповів, що в бойовій винищувальній бригаді ЗСУ на Полтавщині, яка повинна прикривати повітряний простір на сході і півночі країни, вирішили скоротити 170 посад. Крім того, під скорочення потрапили і медики бригади.

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