Прикордонники затримали трьох осіб, які порушили умови самоізоляції через можливе інфікування коронавірусом COVID-19 і збиралися 5 квітня виїхати за межі України.

Як розповів OBOZREVATEL помічник голови Держприкордонслужби України Андрій Демченко, особи, які в'їжджають в нашу країну, повинні були підписати згоду на добровільну самоізоляцію (зараз усі в обов'язковому порядку відправляються на обсервацію - прим.).

Вони вказували контактні дані та місце, де будуть знаходитися. Ці дані прикордонники передавали співробітникам санітарно-карантинних підрозділів або головним державним санлікарям областей.

"Вони в подальшому могли проконтролювати, чи дотримуються люди самоізоляції, а в разі необхідності – залучити для допомоги представників поліції", – розповів Демченко.

Контроль на кордоні України ДПСУ

За останню добу таких згод на самоізоляцію від осіб, яки в'їхали в Україну, було отримано 9 400. А всього з початку таких заходів, з 22 березня, понад 146 тисяч. Однак, за словами спікера ДПСУ, не всі дотримуються взятих на себе зобов'язань.

"Співробітники Держприкордонслужби можуть проконтролювати таких осіб вже безпосередньо при спробі перетину кордону – тобто, ми їх контролюємо "на виїзд". Інформація вноситься в нашу базу даних. І якщо ми бачимо, що людина підписала згоду на самоізоляцію, а потім, не дочекавшись завершення 14-денного терміну, збирається виїхати з України, то ми, звичайно, її не випускаємо, а передаємо співробітникам Національної поліції. Які, в свою чергу, вже вирішують питання про притягнення порушника до відповідальності ", – розповів Демченко.

Всього з 22 березня прикордонники не випустили з України 20 порушників режиму самоізоляції.

"У більшості випадків вони збиралися виїхати в Росію і Білорусь, поодинокі випадки були і на західному кордоні", – додав Андрій Демченко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні з 6 квітня набув чинності ряд новацій від Кабміну, які підсилюють карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавіруса. Відтепер в громадських місцях запроваджено обов'язковий "масочний режим", а на вулицю не можна виходити без документів.

Відзначимо, що за порушення карантину в Україні передбачена відповідальність – штрафи становлять від 17 до 51 тис. грн.

З 7 квітня на кордоні України тимчасово закриють 115 пунктів пропуску. Ще в 28 пунктах припинять пішохідне сполучення. Перетнути державний кордон України можна буде тільки на авто в 19 пунктах.

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