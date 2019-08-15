Портнов подав черговий позов проти Порошенка: у чому суть

Юрист Андрій Портнов подав черговий позов проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це юрист повідомив на своєму Telegram-каналі. Позов поданий до Печерського райсуду Києва і стосується захисту честі і гідності Портнова, а також партії Порошенка "Європейська солідарність" і телеканалу "Прямий".

Портнов виступив з вимогою спростувати недостовірну інформацію про нього, озвучену Порошенком і опубліковану на сайтах "ЄС" і "Прямого".

Так, позов стосується таких слів Порошенка: "Матеріали "справи моряків", незважаючи на таємницю слідства, були передані ГБР пану Портнову, який потім передав цю інформацію Російській Федерації, а саме постійному представнику РФ в ООН Василю Небензі".

Портнов наполягає, що ця інформація завдає шкоди його репутації і зачіпає честь і гідність. Юрист вимагає, щоб вона була спростована на ресурсах "ЄС" і "Прямого".

Андрій Портнов Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР). Він був викликаний в якості свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу "Прямий".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!