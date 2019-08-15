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/ Розслідування

Портнов подав черговий позов проти Порошенка: у чому суть

3.2т Читати матеріал російською

Юрист Андрій Портнов подав черговий позов проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це юрист повідомив на своєму Telegram-каналі. Позов поданий до Печерського райсуду Києва і стосується захисту честі і гідності Портнова, а також партії Порошенка "Європейська солідарність" і телеканалу "Прямий".

Портнов виступив з вимогою спростувати недостовірну інформацію про нього, озвучену Порошенком і опубліковану на сайтах "ЄС" і "Прямого".

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Так, позов стосується таких слів Порошенка: "Матеріали "справи моряків", незважаючи на таємницю слідства, були передані ГБР пану Портнову, який потім передав цю інформацію Російській Федерації, а саме постійному представнику РФ в ООН Василю Небензі".

Портнов наполягає, що ця інформація завдає шкоди його репутації і зачіпає честь і гідність. Юрист вимагає, щоб вона була спростована на ресурсах "ЄС" і "Прямого".

Андрій Портнов

Андрій Портнов

Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР). Він був викликаний в якості свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу "Прямий".

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Особи
Андрій Портнов Петро Порошенко
Місце
Україна Київ
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Надежда Вера
Надежда Вера
Как можно затрагивать честь и достоинство, если их вообще нет. Сначала пусть портнов извиниться перед всем народом, отдельно перед Порошенко за все немыслимые испражнения его головного мозга. Даже после этого ему нет прощения, никакой закон ни светский, ни религиозный не прощают убийц, лжецов, предателей и т.д. Этой гиене нет места на украинской земле и вообще на Земле. Патриоты-юристы и адвокаты, это в Ваших силах убрать присосавшегося к Украине упыря-портнова. А после его дематериализации автоматически начнут самоликвидироваться и остальные человекоподобные из его круга.
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васильевич василий
васильевич василий
посадить петьку подлеца
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филипп филипыч
филипп филипыч
за базар нужно отвечать, петя)
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