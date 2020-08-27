Портников – про Донбас: попереду в українців роки війни

Віталій Портников вважає, що війна з Росією не закінчиться у 2020 році. miro.medium.com

Україні та її президенту Володимиру Зеленському не варто сподіватися на швидке закінчення збройного конфлікту на Донбасі.

Насправді нашому народові ще доведеться роками протистояти російському агресору, аж поки він остаточно не втратить можливість прагнути до відновлення імперії. Таку думку озвучив у статті для "Еспресо" український журналіст, публіцист Віталій Портников.

"Зеленський запевняє, що існують шанси для закінчення війни на Донбасі вже цього року. Але Зеленський обманює і самого себе, і своїх виборців. Ніяких шансів для закінчення війни немає ні у цьому році, ні в осяжному майбутньому. При цьому Україна – лише частина війни, яку веде путінський режим, а зовсім не її центр".

Журналіст зазначив, що Зеленський і його виборці не здатні зрозуміти причин, через які президент Росії Володимир Путін веде цю війну, і чому в цьому його підтримує велика частина росіян.

"Для Путіна війна з Україною – священна війна. Війна за відродження Російської імперії, частиною території якої є українські землі. Путіну не потрібен Донбас. І навіть Крим не є таким важливим, як контроль над усією Україною. І Донбас, і Крим – це лише частина інструментів дестабілізації ситуації у нашій країні з метою її поглинання. І обстріли на Донбасі, і навіть припинення цих обстрілів на час – теж частина інструментів. Не більше того. І це потрібно розуміти", – пояснює Портников.

Так само, за його словами, потрібно розуміти, що якщо нашою країною продовжать керувати безвідповідальні популісти, а значна частина громадян залишиться заручниками власного інфантилізму, то Україна не зможе зупинити війну і тим паче її виграти.

"Запорука нашого успіху – в тому, що ми лише фрагмент падіння Російської імперії. Хоче того Зеленський чи ні, йому доведеться воювати довго і наполегливо. Хочуть того виборці Зеленського чи ні, їм доведеться воювати довго і наполегливо. Така логіка історії, яку не змінять жодні вибори. Конфлікт з Росією – це наше минуле, сьогодення й найближче майбутнє", – попередив журналіст.

"Імперія розповзається на очах. Путін намагається зшити її кривавою ниткою в Україні, а вже тріщать шви у Білорусі. Знову пришиє Білорусь – вибухне Північний Кавказ, остаточно піде Казахстан. І так – без кінця, до остаточного демонтажу імперії, до її перетворення на національну державу російського народу".

Портников переконаний, що Путін як людина неосвічена та його співвітчизники, виховані у шовінізмі, просто не можуть усвідомити причин того, що відбувається. Адже вони досі вірять, що це Захід не дає їм повернути імперію, а тому воюють із цим самим Заходом на українській землі.

"Але те, що є мертвим, померти не може. Російська імперія загине не тому, що ми зможемо домовитися з Путіним, а тому, що у Кремля не вистачить сил для її відновлення – а нічим іншим в Москві займатися просто не вміють. Москва не впорається, хочемо ми цього чи ні. Але це трапиться зовсім не цього року і навіть не наступного. Попереду в українців – роки й роки Вітчизняної війни", – спрогнозував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент Володимир Зеленський вірить, що війна на Донбасі закінчиться до кінця 2020 року. Він заявив, що у його попередників не було такого сильного бажання закінчити бойові дії, як у нього.

Крім того, глава держави назвав завершення війни на Донбасі головним завданням на наступний рік, до 30-ї річниці Дня Незалежності.

Також Зеленський сказав, що не боїться прямого діалогу з Путіним, аби просуватися вперед у питанні війни.

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