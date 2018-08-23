Порошенко вибачився за обіцянку завершити АТО за кілька годин

Глава України Петро Порошенко вибачився перед українцями за те, що у 2014 році помилився, заявивши, що АТО в Україні триватиме години, а не місяці.

"Більш ніж чотири роки тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. Тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані... Шкодую, що породив завищені очікування. Щиро перепрошую, що дав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, що не здійснилася. Прошу за це вибачення", - зазначив Порошенко у четвер у Дніпрі під час урочистої церемонії підняття Державного прапора України, передає "Інтерфакс-Україна".

Порошенко наголосив, що зробив висновки.

"Від самого початку слід було націлити всіх на тривалу і виснажливу боротьбу. Багато з нас навесні чотирнадцятого не усвідомлювали реальної глибини тієї катастрофи, яка сталася ще до війни. Армію заздалегідь роззброїли і роздягли, розпродали і обікрали. Багато хто з нас ситуацію розглядав як заколот сепаратистів. Так, штучний. Так, організований з Москви, так, нею профінансований і озброєний росвоєнторгом, але все ж таки заколот... ", - зазначив він.

Президент повідомив, що тільки потім стало зрозуміло, що це "чергова повномасштабна російсько-українська війна".

"Ми нічого не хочемо більше, ніж миру. І ніхто не хоче миру більше, ніж ми. Мир обов'язково настане на нашій землі. Забезпечити його може тільки боєздатна армія. І вона день за днем стає все сильнішою... Для нашої армії важливі і ракети, і гармати, і танки, і літаки. Але так само необхідним залишається і наш прапор, який нас об'єднує і веде до перемоги", - сказав президент.

Нагадаємо, АТО на Донбасі стартувала у квітні 2014 року. Тоді російські військові вторглися на територію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, АТО скасували у лютому 2018 року. 30 квітня на зміну АТО прийшла Операція Об'єднаних сил. Порошенко заявив, що за 4 роки АТО виконала свої завдання в умовах дій підготовлених і підтримуваних Росією терористів на Донбасі.

Згідно з законом про реінтеграцію, керівництво ООС безпосередньо у Донецькій і Луганській областях здійснює командувач Об'єднаних сил, який призначається президентом України за поданням начальника Генштабу.

16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Крім того, Порошенко заявив, що проведення антитерористичної операції на окупованій території Донбасу може бути відновлене в разі відповідних загроз.