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/ Розслідування

Порошенко прибув на допит у ДБР — ЗМІ

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П'ятий президент України Петро Порошенко 24 липня прибув на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це з посиланням на анонімного співрозмовника в ДБР пише "Українська правда". Зазначається, що Порошенко був викликаний ще на 17 липня, але адвокат попросив відстрочку через участь його партії у парламентських виборах.

У зв'язку з цим ДБР знову викликало Порошенка на допит як свідка на 25 липня. Йдеться про розслідування можливого ухилення від сплати податків і легалізації доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

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У ДБР підтвердили, що Петро Олексійович приїхав, проте сказали, що не знають мети його візиту, пише "Громадське".

"Він перебуває тут, але ми поки не знаємо, з якою метою. Допит заплановано на завтра", – уточнила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова.

У пресслужбі партії Порошенкf "ЄС" також повідомили, що слідчих дій відносно нього на 25 липня не заплановано.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

president.gov

У вересні 2018 року прессекретар п'ятого президента Святослав Цеголко повідомляв, що фонд "Прайм ессетс кепітал", який займається управлінням активами Порошенка, досяг угоди про продаж "Кузні на Рибальському" вітчизняному покупцю.

Як писав OBOZREVATEL, у травні Порошенка викликали на допит до ГПУ у справах про злочини проти євромайданівців. Також у ГПУ очікували від Порошенка підписання протоколу допиту, який відбувся в листопаді 2016 року.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Поросенко тянет время до избрания его в Раду, чтобы получить депутатскую неприкосновенность. Не хочет прятаться в испанском схроне.
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Ржунимагу Феофан, как тянет? вот интересно что ты ляпнешь? приездом на допрос? (причем вызывают только как свидетеля, иных причин нет) ))))
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Shelby Ashlyn
Shelby Ashlyn
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Он находится здесь, но мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра ? Во Петюня на нары торопится !
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