Росіяни видали перл про "самосуд" у ЗСУ: там розвінчали гучний фейк

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили інформацію про те, що у 54-й бригаді Збройних Сил України трапилася надзвичайна подія.

Нібито рядова на прізвище Савушкіна, яка працює у відділі кадрів, передавала дані про контрактників, їхню біографію з особистих справ терористам "ЛНР". Дізнавшись про це, начальник відділу кадрів, пише Life.ru, влаштував самосуд і вистрілив Савушкіній у живіт. Однак у самій бригаді OBOZREVATEL цю історію спростували, назвавши фейком.

"Ми самі нещодавно про це почули. Розмовляли з начальником відділу кадрів, він в шоці. Ніякої Савушкіної там немає. І, звісно, ніхто ні в кого не стріляв. Це просто маячня", — розповіли у пресслужбі 54-ї бригади ЗСУ.

Розташування 54-ї бригади Гордон

ЗСУ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Російська пропаганда видала фейк про обстріл "мирних жителів Донбасу". Так, космонавт і герой Росії Олена Сєрова заявила, що з космосу з борту МКС неозброєним оком вона бачила, як рвалися бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. "Вони летіли з боку розташування ЗСУ. А в той час там гинули беззбройні люди", — заявила Сєрова.

Також пропагандисти зі знімальної групи телеканалу "Звезда" заявили, що потрапили під мінометний обстріл у селі Комінтернове Донецької області.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!