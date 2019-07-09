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Росіяни видали перл про "самосуд" у ЗСУ: там розвінчали гучний фейк

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Російські пропагандистські ЗМІ повідомили інформацію про те, що у 54-й бригаді Збройних Сил України трапилася надзвичайна подія.

Нібито рядова на прізвище Савушкіна, яка працює у відділі кадрів, передавала дані про контрактників, їхню біографію з особистих справ терористам "ЛНР". Дізнавшись про це, начальник відділу кадрів, пише Life.ru, влаштував самосуд і вистрілив Савушкіній у живіт. Однак у самій бригаді OBOZREVATEL цю історію спростували, назвавши фейком.

"Ми самі нещодавно про це почули. Розмовляли з начальником відділу кадрів, він в шоці. Ніякої Савушкіної там немає. І, звісно, ніхто ні в кого не стріляв. Це просто маячня", — розповіли у пресслужбі 54-ї бригади ЗСУ.

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Розташування 54-ї бригади

Розташування 54-ї бригади

Гордон

ЗСУ

ЗСУ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російська пропаганда видала фейк про обстріл "мирних жителів Донбасу". Так, космонавт і герой Росії Олена Сєрова заявила, що з космосу з борту МКС неозброєним оком вона бачила, як рвалися бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. "Вони летіли з боку розташування ЗСУ. А в той час там гинули беззбройні люди", — заявила Сєрова.

  • Також пропагандисти зі знімальної групи телеканалу "Звезда" заявили, що потрапили під мінометний обстріл у селі Комінтернове Донецької області.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
ООСДонбасЗСУ
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Если "Обоз" отрицает, значит точно было.
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Всех Савушкиных не перестреляете, мрази!
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Махно Володимир
Махно Володимир
теперь уже конечно нет савушкиной! я бы эту су-ку и сам замочил!
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васильевич василий
васильевич василий
Махно Володимир, Долой махновщину
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