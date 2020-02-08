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8 лютого • оновлено в 07:49
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"Порахували за оренду Київської Русі!" Соколова висміяла пропагандистів Кремля за новий фейк

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Українська журналістка Яніна Соколова висміяла російських пропагандистів за фейк про те, що Україна нібито готова виставити Кремлю рахунок за оренду територій Київської Русі.

Цю тему порушили в ефірі телеканалу "Росія 1" під час обговорення вимог репарацій за окупацію Польщею і країнами Прибалтики. Фрагмент спічів рупорів Кремля телеведуча показала в своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Любиш кататися – люби і солдатські чоботи в ломбард відносити. Прибалтійські країни та Польща вимагають у Росії як у правонаступниці великої і могутньої країни без туалетного паперу СРСР компенсацію за десятиліття окупації. Звичайно ж, в Кремлі засовалися за стільцях, на яких совався ще Сталін. Ви ж ядерний суперкошик! Вам не по масті визнавати навіть очевидні речі", – звернулася до росіян журналістка.

"Ну, наприклад: якщо ви їх не окупували, то чому ваші війська там стояли? А уряди маріонеткові – це як називається, популяризація дитячих лялькових театрів на ближньому зарубіжжі? Але ким би були російські пропагандеси без фейку про Україну", – додала вона.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Після цього Соколова показала сюжет, в якому путінська пропагандистка стверджувала, що когорта українських істориків і політиків уже порахувала можливу суму за оренду Київської Русі, яка накопичилася у Росії як борг за останні 10-15 століть. Більш того, росіянка запевняла, що в Україні на повному серйозі обговорюють подібну ідею.

"На повному серйозі? На повному серйозі в Росії можуть тільки зважувати і продавати п**діж на кілограми", – покепкувала Соколова і пояснила, як все було насправді.

За її словами, на прохання журналістки прокоментувати пропозицію голови російської нелегітимної Держдуми В'ячеслава Володіна стягнути з України компенсацію за окупований Крим колишній генпрокурор Святослав Піскун дав іронічну відповідь.

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"Стягнути з РФ кошти за ренту української землі, заснованої Юрієм Долгоруким, київським князем, який заснував Московію, Новгород, інші землі. Вони використовують землі Київської Русі і не платять жодної ренти. Порахувати за 300 років і стягнути, взяти їх у рабство", – пожартував Піскун.

"А як було подано! Зараз до вас кожного повинен прийти наш тимчасово окупований Жванецький, надавати подд*пників і гнати лящами до студії Comedy Club слідом за почуттям гумору, що втікає від вас. А взагалі ви нам ще компенсацію за використання Чорного моря повинні заплатити! Ви ж самі стверджуєте, що ми його викопали. А ще – компенсацію за Гоголя, але оскільки його творчість безцінна, ви вже банкрут", – відповіла на безглузду брехню пропагандистів Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Соколова яскраво відповіла на фейк топпропагандиста Кремля Володимира Соловйова про те, що Україна нібито ніколи не воювала за свою незалежність від СРСР. Вона провела йому короткий історичний екскурс і довела протилежне, зазначивши, що окупанти почнуть поважати Україну після своєї поразки на Донбасі.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Яніна Соколова
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hunt andres
hunt andres
Невообразимая дура...
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Неадекватное существо,анальщица,умница.и просто светоч рагульской журналистики,падение медиа свынарни оказалось гЛыбже чем даже предполагали пессимисты.
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Пети Moщи
Пети Moщи
базы ВВС США находятся в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии, Сингапуре, Южной Корее, Японии, Турции, Нигере, Австралии, на Гуаме, в Гондурасе, на Гренландии, в Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Португалии. И кто тут оккупант?
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