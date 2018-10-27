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Популярний російський гурт не впустили в Україну

6.8тЧитати матеріал російською

Українські прикордонники не впустили в Україну учасниць російського гурту "Дві Маші", а також заборонили їм в'їзд на три роки.

Як повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України, вранці 27 жовтня під час прикордонного контролю потягу "Москва-Кривий Ріг", в одному з вагонів прикордонники виявили громадянок РФ.

Росіянки планували відвідати з концертом один з розважальних закладів у Харкові ввечері в суботу.

"Під час проведення додаткового контролю з'ясувалося, що артистки неодноразово відвідували тимчасово окуповану територію Республіки Крим з метою виступів і зйомок кліпів, перетинаючи державний кордон України через закритий пункт пропуску", - йдеться в повідомленні.

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Також наголошується, що солісток гурту "Дві Маші" повернуть до Росії найближчим часом.

Популярний російський гурт не впустили в Україну

Гурт "Дві Маші"

peopletalk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна розширила чорний список з росіян, які загрожують її національній безпеці.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
прикордонникиДержавна прикордонна служба України
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
В Харькове ,небось ,траур ,стенания ,слезы ,мокрые штаны .Где ухитряются находить эту дворовую самодеятельность ?Да таких "популярных групп" в каждой школе -пучок за пятачок .
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чорний Жупан
чорний Жупан
А почему свидомые твари игнорируют ветку про подорожание газа??
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Проверяйте куда вас пригласили... Это же бандеры нацисты..
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Мордвинов Толстожопый
Мордвинов Толстожопый
Михайлов Андрей, нацисты и бандеры не пострадают от отсутствия двух расеянских блядей. их едет достаточно.
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