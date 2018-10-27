Популярний російський гурт не впустили в Україну

Українські прикордонники не впустили в Україну учасниць російського гурту "Дві Маші", а також заборонили їм в'їзд на три роки.

Як повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України, вранці 27 жовтня під час прикордонного контролю потягу "Москва-Кривий Ріг", в одному з вагонів прикордонники виявили громадянок РФ.

Росіянки планували відвідати з концертом один з розважальних закладів у Харкові ввечері в суботу.

"Під час проведення додаткового контролю з'ясувалося, що артистки неодноразово відвідували тимчасово окуповану територію Республіки Крим з метою виступів і зйомок кліпів, перетинаючи державний кордон України через закритий пункт пропуску", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що солісток гурту "Дві Маші" повернуть до Росії найближчим часом.

Гурт "Дві Маші" peopletalk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна розширила чорний список з росіян, які загрожують її національній безпеці.