Популяризував "ДНР": в Одесі викрили шанувальника терористів. Фото

В Одесі чоловік через заборонену в Україні російську соцмережу "Вконтакте" поширював матеріали антиукраїнського змісту.

Як повідомляє пресслужба СБУ, одесит був адміністратором сепаратистської групи у соцмережі.

Оперативники спецслужби встановили, що українець розміщував в "Вконтакте" інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України і зміни державного кордону. Інтернетагітатор також популяризував терористичні організації "Л/ДНР".

"Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп'ютерну техніку з доказами проведення антиукраїнської діяльності", – зазначено у повідомленні.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Затримання агітатора в Одесі СБУ

Затримання агітатора в Одесі СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівники СБУ затримали жителя Дніпропетровської області за підозрою у здійсненні антиукраїнської пропаганди на замовлення російських спецслужб.

Також СБУ викрила схему фінансування "ДНР" через аптеки Дніпра і Києва.

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