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27 вересня • оновлено в 19:15
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/ Розслідування

Популяризував "ДНР": в Одесі викрили шанувальника терористів. Фото

11.5т Читати матеріал російською

В Одесі чоловік через заборонену в Україні російську соцмережу "Вконтакте" поширював матеріали антиукраїнського змісту.

Як повідомляє пресслужба СБУ, одесит був адміністратором сепаратистської групи у соцмережі.

Оперативники спецслужби встановили, що українець розміщував в "Вконтакте" інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України і зміни державного кордону. Інтернетагітатор також популяризував терористичні організації "Л/ДНР".

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"Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп'ютерну техніку з доказами проведення антиукраїнської діяльності", – зазначено у повідомленні.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Затримання агітатора в Одесі

Затримання агітатора в Одесі

СБУ

Затримання агітатора в Одесі

Затримання агітатора в Одесі

СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівники СБУ затримали жителя Дніпропетровської області за підозрою у здійсненні антиукраїнської пропаганди на замовлення російських спецслужб.

Також СБУ викрила схему фінансування "ДНР" через аптеки Дніпра і Києва.

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Місце
Україна Одеса
Теги
Служба безпеки України вконтакте соцмережі
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
В дырляндию его отправить ,пусть на своей шкуре испытает все " прелести" "маладых рышпублег".
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филипп филипыч
филипп филипыч
ухаха мордор! кричали они и показывали пальцем на рашку))) наифантастична свобода слова орал им в такт петро)))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
филипп филипыч, идиот,на паРахе за репост трояк дают.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Хвостоголовые,это же в России сажают за посты в интернете.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Денисенко,а ты,уш-лёпок,читал его посты?
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Smekalov Sergey, жопоголовый за репост или сепаратизм?
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