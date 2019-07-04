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Поповнили ряди Мотороли і Захарченко: в мережі показали черговий "вантаж-200" терористів

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Терористи на Донбасі понесли чергові втрати. Бойовики "Л / ДНР" гинуть не тільки під час бойових дій.

Так, проукраїнський блогер Necro Mancer на своїй сторінці в Twitter повідомив про смерть Владислава Юрченко, уродженця Амвросіївки Донецької області, який після початку бойових дії на Донбасі переїхав з матір'ю жити в Росію. 19-річний хлопець загинув 1 липня, при цьому обставини його смерті вимагають уточнення.

Владислав Юрченко

Судячи з виявлених в мережі даних, ще будучи підлітком, Влад кілька разів втікав з дому, тому матері, що живе в підмосковній Лобні, доводилося подавати малолітнього авантюриста у всеросійський розшук.

Крім того, повідомляється про смерть 25-річного Василя Каргина, уродженця Красного Луча на Луганщині, а потім – жителя Шахтарська Донецької області, який 30 червня міг стати жертвою суїциду, тому обставини його смерті також потребують уточнення.

Василь Каргін

Також стало відомо про смерть Олександра Гаха (позивний "Бах"), уродженця Донецька, який служив в т.зв.. "11-му окремому мотострелковом полку армії ДНР" і загинув 25 червня в районі селища жовтня (Верхнешіроковское Новоазовського району Донецької області).

Цікаво, що, як повідомляє Центр "Миротворець", літні батьки тепер уже вічно 44-річного "Баха" проживають в Боярці під Києвом.

Олександр Гах (позивний "Бах")

Також спливли деякі подробиці загибелі 35-річного жителя Макіївки Донецької області Олексія Коваленко (позивний "Гроз"). Як стало відомо, рік тому 16 червня 2018-го, він підірвався на міні. Судячи з позивного, до розв'язаної Росією війни на Донбасі "Гроз" працював на шахті гірничим робітником очисного забою (гроз). Про нього також відомо, що Коваленко ще в 2014 році пішов воювати в банду "Сомалі".

Олексій Коваленко ( "Гроз")

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі були оприлюднили фото ліквідованих терористів на Донбасі.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
ГОРИТЕ В АДУ УЕБКИ!!!! СМЕРТЬ РАСЕЙСУИМ ОКУПАНТАМ И ПРИХВОСТНЯМ ОТ НОЖА БЛАТНЫ ДОНБАССА... МЫ ПРОДОЛЖАЕМ МОЧИТЬ РУСНЮ В СОРТИРЕ!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Kotlyar Vovchik, Ты опять всё напутал, их не российские, а украинские оккупанты убили.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ага! Всё! Я понял! Это вот это и есть российская армия?
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Решетников Александр
Решетников Александр
Надо старикам этого Гаха кровлю снести. Гранатой. Найдется добрый человек?!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Решетников Александр, ну а сам чё..? Ссышь, или у тебя сёдня нога боит?
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