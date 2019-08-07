Попався сам: СБУ "накрила" шпигуна "ДНР"

Служба безпеки України затримала терориста "Л/ДНР", який приїхав у Донецьку область для оформлення внутрішнього і закордонного паспортів.

Як повідомляє прес-служба СБУ, учасник проросійських незаконних збройних формувань – житель Краматорська, з 2015 року він воював проти України на боці псевдореспублік.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник "служив" автоматником у складі 5-ї ОМБр "ДНР", бандформуванні "П'ятнашка" і так званому козацькому 11-му батальйоні "ЛНР".

Також бойовик збирав інформацію про чисельність, дислокацію і маршрути пересування українських військових.

Ілюстрація. Терористи "Л/ДНР" на Донбасі Преса України

Правоохоронці затримали терориста під час його перебування у родичів на підконтрольній українській владі території.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи участь у ній).

"Документи" затриманого терориста ssu.gov.ua

Згідно із законодавством, такий злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в СІЗО. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

"Документи" затриманого терориста ssu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно український журналіст Денис Казанський поставив на місце прихильників "Л/ДНР", які стверджують, що так звану допомогу терористам від Росії можна порівняти з підтримкою Києва американцями.

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