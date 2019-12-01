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1 грудня • оновлено в 22:15
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Понад 100: терористи на Донбасі зазнали колосальних втрат

6.6т
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У зоні проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі втрати російських окупаційних військ у листопаді перевищили 100 осіб.

Як повідомляє в Facebook прес-центр штабу ООС з посиланням на дані розвідки, в листопаді 2019 року втрати збройних формувань РФ склали 107 осіб. 41 окупант був ліквідований, а ще 66 складають санітарні втрати ворога.

"У разі загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій чи проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп українські військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", – відзначили в прес-центрі.

Понад 100: терористи на Донбасі зазнали колосальних втрат

sharknews.ru

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У штабі ООС також уточнили, що йдеться про підтверджені втрати, оскільки легко поранених протилежна сторона не завжди фіксує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді на Донбасі загинули семеро військовослужбовців Збройних сил України. Ще троє загинули в тилу під час вибухів на артилерійських складах у Балаклії.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Слово "колоссальный" имеет точно определенный смысл. Почитайте в словаре. А точнее, не надо никого чмырить. Те, кто нас сейчас защищает знают, к счастью, ЧТО они делают и как. Да к тому же, мы все ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕМ, что для ихтамнетов сто тысяч штук туда, сто тысяч сюда - сущий пустяк. Вы что, разгоняете это для ваты?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Настало время ох...отельных историй.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Точно, пад ло, посчитал всех уме рших по всем больницам Донбасса! Только две недели фи дар писал, как был ликвидирован тер ро рист в 16 году от инфаркта! По зо рники!
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