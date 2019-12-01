Понад 100: терористи на Донбасі зазнали колосальних втрат

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі втрати російських окупаційних військ у листопаді перевищили 100 осіб.

Як повідомляє в Facebook прес-центр штабу ООС з посиланням на дані розвідки, в листопаді 2019 року втрати збройних формувань РФ склали 107 осіб. 41 окупант був ліквідований, а ще 66 складають санітарні втрати ворога.

"У разі загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій чи проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп українські військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", – відзначили в прес-центрі.

sharknews.ru

У штабі ООС також уточнили, що йдеться про підтверджені втрати, оскільки легко поранених протилежна сторона не завжди фіксує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді на Донбасі загинули семеро військовослужбовців Збройних сил України. Ще троє загинули в тилу під час вибухів на артилерійських складах у Балаклії.

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