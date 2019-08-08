Помста ЗСУ за вбитих морпіхів: Прилєпін поскаржився на втрати у "ДНР"

Терористи "ДНР" 7 серпня зазнали втрат особового складу – одного окупанта ліквідовано, ще двоє отримали важкі поранення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав російський письменник Захар Прилєпін, який раніше воював у лавах терористичної "ДНР".

"Чергові страшні новини з Донбасу. Наш бат. Мені пишуть. Незважаючи на оголошене перемир'я, ми продовжуємо зазнавати втрат. Знову двоє тяжкопоранених і один загиблий", – поскаржився військовий злочинець.

Терористи "ДНР" "112 Україна"

За його словами, такий собі Максим Хотковський (позивний "Радуга") отримав поранення правого ока, осколкові поранення грудної клітки, верхніх і нижніх кінцівок. На правому оці лікарі були змушені видалити очне яблуко. Прилєпін уточнив, що "Радуга" ще підлітком у 2014 році вступив до "ополчення", йому тоді було 15 років.

Разом із ним серйозні травми отримав терорист Віктор Баровський ("Вітя") – у нього множинні осколкові переломи кісток лівої гомілки, праву ногу частково ампутували. Третій окупант помер до того, як його встигли доправити в лікарню.

Поранений терорист "ДНР" Facebook Захара Прілепіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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