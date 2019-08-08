Помста ЗСУ за вбитих морпіхів: Прилєпін поскаржився на втрати у "ДНР"

Терористи "ДНР" 7 серпня зазнали втрат особового складу – одного окупанта ліквідовано, ще двоє отримали важкі поранення.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав російський письменник Захар Прилєпін, який раніше воював у лавах терористичної "ДНР".
"Чергові страшні новини з Донбасу. Наш бат. Мені пишуть. Незважаючи на оголошене перемир'я, ми продовжуємо зазнавати втрат. Знову двоє тяжкопоранених і один загиблий", – поскаржився військовий злочинець.
Терористи "ДНР"
"112 Україна"
За його словами, такий собі Максим Хотковський (позивний "Радуга") отримав поранення правого ока, осколкові поранення грудної клітки, верхніх і нижніх кінцівок. На правому оці лікарі були змушені видалити очне яблуко. Прилєпін уточнив, що "Радуга" ще підлітком у 2014 році вступив до "ополчення", йому тоді було 15 років.
Разом із ним серйозні травми отримав терорист Віктор Баровський ("Вітя") – у нього множинні осколкові переломи кісток лівої гомілки, праву ногу частково ампутували. Третій окупант помер до того, як його встигли доправити в лікарню.
Поранений терорист "ДНР"
Facebook Захара Прілепіна
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підступно обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
З'ясувалися також нові подробиці трагедії – терористи вбили українців за допомогою спеціально пристосованої міни.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлополем на Донбасі та закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів.
Вбивство Героїв прокоментував і спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян закликав Зеленського бити по окупантах на всіх фронтах.
Вранці 7 серпня Зеленський провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів під Павлополем.
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