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Помста ЗСУ за вбитих морпіхів: Прилєпін поскаржився на втрати у "ДНР"

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Терористи "ДНР" 7 серпня зазнали втрат особового складу – одного окупанта ліквідовано, ще двоє отримали важкі поранення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав російський письменник Захар Прилєпін, який раніше воював у лавах терористичної "ДНР".

"Чергові страшні новини з Донбасу. Наш бат. Мені пишуть. Незважаючи на оголошене перемир'я, ми продовжуємо зазнавати втрат. Знову двоє тяжкопоранених і один загиблий", – поскаржився військовий злочинець.

Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

"112 Україна"

Новини
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За його словами, такий собі Максим Хотковський (позивний "Радуга") отримав поранення правого ока, осколкові поранення грудної клітки, верхніх і нижніх кінцівок. На правому оці лікарі були змушені видалити очне яблуко. Прилєпін уточнив, що "Радуга" ще підлітком у 2014 році вступив до "ополчення", йому тоді було 15 років.

Разом із ним серйозні травми отримав терорист Віктор Баровський ("Вітя") – у нього множинні осколкові переломи кісток лівої гомілки, праву ногу частково ампутували. Третій окупант помер до того, як його встигли доправити в лікарню.

Помста ЗСУ за вбитих морпіхів: Прилєпін поскаржився на втрати у "ДНР"

Поранений терорист "ДНР"

Поранений терорист "ДНР"

Facebook Захара Прілепіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Захар Прилепин
Місце
Україна
Теги
ЗСУ ДНР
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Что ж тут страшного? Наоборот, это очень хорошие новости!
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
После таких перемог, как обычно, ждем нытья от волонтеров с просьбами скинуться на новые шаровары для полудохлых "хероев"
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