Помістили у карцер і знущаються: з'явилися моторошні дані про відомого в'язня Кремля

Українського журналіста Романа Сущенка, незаконно засудженого в Росії, помістили у карцер, де з нього знущаються.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова на сторінці у Facebook, зазначивши, що в'язень Кремля вже третій Новий рік проведе у російській колонії.

"Його дружина повідомила, що Романа помістили у карцер і відверто знущаються з нього. Працівники колонії змушують Романа прокидатися раніше за всіх в'язнів — о 5 ранку і вилучають постіль", — написала вона.

Романа Сущенко "Укрінформ"

Денисова звернулася до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою "негайно з'ясувати підстави вміщення Сущенка у карцер і здійснити необхідні дії з відновлення порушених прав українця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня Московський міський суд виніс Сущенку вирок після 20 місяців утримання у СІЗО "Лефортово".

Українцю висунули абсурдні звинувачення про нібито шпигунство і збір у Москві інформації про те, чи планується наступ на Маріуполь.

Затримали журналіста 30 вересня 2016 року під час приватного візиту до родичів, що живуть у РФ. Всі звинувачення Сущенко відкидає.