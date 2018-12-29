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Помістили у карцер і знущаються: з'явилися моторошні дані про відомого в'язня Кремля

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Українського журналіста Романа Сущенка, незаконно засудженого в Росії, помістили у карцер, де з нього знущаються.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова на сторінці у Facebook, зазначивши, що в'язень Кремля вже третій Новий рік проведе у російській колонії.

"Його дружина повідомила, що Романа помістили у карцер і відверто знущаються з нього. Працівники колонії змушують Романа прокидатися раніше за всіх в'язнів — о 5 ранку і вилучають постіль", — написала вона.

Романа Сущенко

Романа Сущенко

"Укрінформ"

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Помістили у карцер і знущаються: з'явилися моторошні дані про відомого в'язня Кремля

Денисова звернулася до уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою "негайно з'ясувати підстави вміщення Сущенка у карцер і здійснити необхідні дії з відновлення порушених прав українця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня Московський міський суд виніс Сущенку вирок після 20 місяців утримання у СІЗО "Лефортово".

Українцю висунули абсурдні звинувачення про нібито шпигунство і збір у Москві інформації про те, чи планується наступ на Маріуполь.

Затримали журналіста 30 вересня 2016 року під час приватного візиту до родичів, що живуть у РФ. Всі звинувачення Сущенко відкидає.

Читайте всі новини по темі "Справа журналіста Сущенко" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Справа журналіста СущенкоУкраїнські політв'язні в Росії
Особи
Людмила ДенисоваРоман Сущенко
Місце
Росія
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
И необходимо выяснить куда дели положенную ему курочку. Кстати, карцеры имеются только тюрьмах, в лагерях есть штрафные изоляторы (ШИЗО). Насколько я помню этот "корреспондент" отбывает срок в колонии, а не в тюрьме.
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Makc Махов
Makc Махов
Фоменков Владимир, ты алкаш надзирателем был или срок мотал? 💩💥🖕💣💣😁🇷🇺
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Фоменков Владимир, вертухаем работаешь?
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
нет у него прав никаких! и не было никогда!
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Никоноров Александр, это у тебя нет прав и не будет,раб путенский.
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