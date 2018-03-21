Помилування Путіним Сенцова: його адвокат сказав, чи правда це

Адвокат українського режисера Олега Сенцова не чув про те, щоб його клієнта включали в список про помилування, який нібито був переданий президенту РФ Володимиру Путіну.
"Я такого ніколи не стверджував. Перший раз чую", - відповів у коментарі "Обозревателю" адвокат Дмитро Дінзе.
На аргумент про те, що про передачу списку вже заявив прес-секретар Путіна Олександр Пєсков, адвокат відповів наступне: "Не зрозуміло, коли це буде".
Втім, Дінзе погодився, що якщо президент РФ дасть добро на звільнення, то питання може вирішитись швидко.
Як повідомляв "Обозреватель", в 2015 році військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму нібито за "створення терористичного співтовариства" в Криму.
При цьому кримчанину Сенцову, незважаючи на його протести, примусово нав'язали громадянство РФ. Зараз Кремль відмовляється видавати Україні Сенцова, мотивуючи це "відсутністю договору про подвійне громадянство".
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