Помічнику нардепа Юрченка повідомили про підозру: він заявив в суді, що не винен

Помічнику народного депутата Олександра Юрченка Івану Фіщенку повідомили про підозру в пособництві в отриманні народним депутатом хабара в розмірі $13 тисяч.

Про це у вівторок, 15 вересня, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У Вищий антикорупційний суд направили матеріали про обрання йому запобіжного заходу.

"Детективи НАБУ за погодженням прокурорів САП повідомили про підозру помічнику народного депутата, який виступив посередником в отриманні $13 тисяч за внесення пропозицій до законопроекту, що стосується переробки твердих побутових відходів, і підбурюванні щодо надання $200 тисяч неправомірної вигоди для підкупу народних депутатів – членів Комітету для підтримки зазначених поправок", – сказано в повідомленні.

Сам Фіщенко заявив, що не вважає себе винним.

"У тому, що мені інкримінують, не вважаю себе винним 100 відсотків", – сказав Фіщенко журналістам в приміщенні суду, де йому обирали запобіжний захід.

У тому, що трапилося, він звинувачує співробітників НАБУ.

"Позиція НАБУ мені зрозуміла. Ситника скоро можуть зняти і вони по-різному намагаються показати, що щось роблять", – повідомив помічник нардепа.

Також він додав, що у нього немає п'яти мільйонів гривень, щоб внести заставу.

Прокурор просив застосувати до Фіщенка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн 658 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка. Як повідомив виключений з фракції СН нардеп Гео Лерос, помічник взяв перші $13 тисяч (вся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроект, пов'язаний з побутовими відходами.

У НАБУ опублікували нові плівки розмов з нардепом Олександром Юрченком та його посередником в питанні отримання хабара за законопроект про відходи. Сталося це через буквально пару годин після того, як генпрокурорка Ірина Венедиктова заявила, що для вручення підозри недостатньо підстав.

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