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14 листопада • оновлено в 14:05
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"Померти за "русскій мір"? Влаштуємо!" Воїни ООС яскраво відповіли на підлість терористів

2.3т
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Бійці бригади швидкого реагування Національної гвардії України розповіли про складнощі боїв із окупантами у населеному пункті Зайцеве на Донбасі. Також вони запевнили, що спроможні дати гідну відсіч терористам і мають для цього всі сили і засоби.

У репортажі ICTV українські захисники зазначили, що воювати неподалік від цивільних кварталів важче, ніж у відкритому полі, адже ворог може підкрастися звідусіль. Так, нещодавно диверсійна група розвідників з чотирьох найманців навіть намагалася підповзти з тилу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більше того, щоб заплутати воїнів ООС, окупанти атакують їх із пересувних вогневих точок, які облаштовують навіть у цивільних будівлях. Але навіть такі підступні хитрощі не дозволяють їм зломити опір українських захисників.

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"Свої обов'язки воїни виконують гідно, працюють професійно. Підготовка дозволяє, і бойовиків вони не підпустять. Якщо вони підуть на прорив, матимуть бажання загинути за "русскій мір", то ми їм таку можливість дамо", – попередив терористів воїн НГУ із позивним "Арей".

Воїн НГУ

Воїн НГУ

Скріншот відео

На своїй сторінці у Facebook він додав, що в разі будь-якої спроби провокації російські окупанти отримують рівносильну відповідь від українських Героїв.

"Мавпи живуть у цивільних будівлях, іноді роблять героїчні вилазки в найближчі посадки, де отримують тягла від наших вікінгів. Трохи дошкуляють російські снайпери, але їх популяція також стрімко падає", – з гумором зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Національна гвардія
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Что каждый день жалуетесь нацисты? Не дают вам свободно убивать население Донбасса?)))) Так вы дождетесь что вас и закопать будет нечего)))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Короче говоря шинкуют укроп ВСУшный со всех сторон,
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Какое же самоубийство Украине воевать против Русского мира. Ведь Украина - естественная часть этого мира высокой русской культуры, христианской мечты о справедливости, царстве добра и любви. Пытаясь уничтожить Русский мир, Украина уничтожает свой становой хребет, свою основу!
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