"Померти за "русскій мір"? Влаштуємо!" Воїни ООС яскраво відповіли на підлість терористів

Бійці бригади швидкого реагування Національної гвардії України розповіли про складнощі боїв із окупантами у населеному пункті Зайцеве на Донбасі. Також вони запевнили, що спроможні дати гідну відсіч терористам і мають для цього всі сили і засоби.

У репортажі ICTV українські захисники зазначили, що воювати неподалік від цивільних кварталів важче, ніж у відкритому полі, адже ворог може підкрастися звідусіль. Так, нещодавно диверсійна група розвідників з чотирьох найманців навіть намагалася підповзти з тилу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більше того, щоб заплутати воїнів ООС, окупанти атакують їх із пересувних вогневих точок, які облаштовують навіть у цивільних будівлях. Але навіть такі підступні хитрощі не дозволяють їм зломити опір українських захисників.

"Свої обов'язки воїни виконують гідно, працюють професійно. Підготовка дозволяє, і бойовиків вони не підпустять. Якщо вони підуть на прорив, матимуть бажання загинути за "русскій мір", то ми їм таку можливість дамо", – попередив терористів воїн НГУ із позивним "Арей".

Воїн НГУ Скріншот відео

На своїй сторінці у Facebook він додав, що в разі будь-якої спроби провокації російські окупанти отримують рівносильну відповідь від українських Героїв.

"Мавпи живуть у цивільних будівлях, іноді роблять героїчні вилазки в найближчі посадки, де отримують тягла від наших вікінгів. Трохи дошкуляють російські снайпери, але їх популяція також стрімко падає", – з гумором зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

українські захисники, які обороняють Новотошківське у Луганській області, розповіли, що російські війська на Донбасі обстрілюють позиції ЗСУ, прикриваючись місцевими жителями.

Крім того, на Донбасі активізувалися снайпери-спецпризначенці з Росії, які постійно ведуть "полювання" на захисників України.

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