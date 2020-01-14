Померла українка, яку хазяїн кинув з інсультом на вулиці в Польщі

13 січня померла українка Оксана Харченко, яку в Польщі викинули на вулицю після перенесеного інсульту.
Про це в Facebook повідомив колишній Почесний консул України в Познані, голова суспільно-культурного товариства "Польща-Україна" Вітольд Горовський.
Дипломат розповів, що Харченко перебувала у батьків в селі неподалік Турки у Львівській області.
"Туди я завіз її після багатьох місяців дуже важкої реабілітації. Загалом, її стан був гарний, проте вона так і не змогла рухатися самостійно. Два тижні тому я зв'язувався з сестрою Оксани Харченко. Вона сказала, що Оксана продовжує перебувати в батьківському домі" , – повідомив він.
Горовський додав, що Харченко довго хворіла нирковою недостатністю. Остаточна причина смерті не відома.
Оксана Харченко
Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2018 року в Польщі місцевий роботодавець у Великопольському воєводстві не захотів надати допомогу українці Оксані Харченко, у якої стався крововилив у мозок, вивіз її в місто і викликав поліцію до нібито п'яною жінці.
Однак після поляк погодився повністю оплатити лікування та реабілітацію постраждалої.
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