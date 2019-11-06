Помер на місці: в Одесі на стадіоні трапилася смертельна НП зі студентом

В Одесі на стадіоні "Спартак" помер студент другого курсу Південноукраїнського національного університету імені Ушинського.

Як передає "Думська", хлопець із Туркменістану, Сахетгелді Д., разом із товаришами пішов грати в футбол.

"Ймовірно, нещастя трапилося, коли він, стоячи у воротах, вирішив розім'ятися і повис на них. З огляду на все, залізна громадина була погано закріплена, не витримала ваги студента й упала на нього", – йдеться в повідомленні.

Стадіон "Спартак" odessa.travel

"Там була дуже серйозна травма хребта, внаслідок якої наш студент помер на місці події. Хороший був хлопець, дуже інтелігентний, страшне горе", – заявив ректор Олексій Чебикін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині в місті Чорноморськ покінчив життя самогубством 11-класник. Хлопець стрибнув з балкону 16-поверхового будинку.

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