Помер морпіх ЗСУ, поранений снайпером у червні

У військовому госпіталі 24 вересня помер 38-річний морський піхотинець ЗСУ Костянтин Оверко. Він зазнав важкого снайперського поранення ще 20 червня.

Про смерть Героя повідомили на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, нагадавши, що воїн ніс службу в 503 окремому батальйоні морської піхоти.

Волонтери наголосили, що весь цей час лікарі відчайдушно боролися за молодого воїна. Крім того, щомиті з ним поруч була мама. Сам чоловік також намагався скористатися кожним шансом прожити ще бодай один день, аби згодом стати на ноги.

"Якщо ви і досі думаєте, що війна десь далеко, то знайте – сьогодні вона прийшла у Запоріжжя, звідки родом Костянтин Оверко. Ворог у нас один. І через нього ми сьогодні знову оплакуємо воїна. Сьогодні війна забрала Костю. Світла пам'ять захисникові!" – написали у некролозі.

У пресслужбі 503 батальону морської піхоти, де служив Герой, висловили співчуття щодо його смерті та розповіли, що Оверко переніс понад 30 складних операцій. За даними "Українського мілітарного порталу", через поранення у воїна розвинувся жовчний перитоніт.

"Більше трьох місяців Костянтин Оверко боровся за життя, переніс більше 30 складних операцій. 20.06.2020 його важко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі 24.09.2020 Костя помер у лікарні. Борсуки приносять співчуття близьким загиблого! Братику, ми помстимось! R.I.P." – написали побратими Героя.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 16 вересня на Донбасі від вибуху гранати загинув 29-річний військовослужбовець Збройних сил України Роман Червінський. Боєць входив до складу волинської бригади. Трагедія нібито трапилася через необережне поводження зі зброєю в бліндажі.